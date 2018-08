Martha Heredia recibe apoyo de sus colegas

Redacción entretenimiento

La cantante dominicana Martha Heredia llega el 30 de agosto a Hard Rock Live Blue Mall para su gran concierto “Entre Amigos” el cual pauta su regreso a los escenarios, y para ello trae desde Chile al cantante Rubén Álvarez, quien compitiera junto a ella en el concurso Latín American Idol.

Mon Lluberes, productor del evento, también anunció a Manny Cruz, Mark B, Don Miguelo, Kiara Franco y Pavel Núñez, bajo la dirección y producción musical de Antonio González, para articular una constelación artística durante la noche de este jueves en un emotivo concierto.

Martha Heredia quiso invitar a Rubén Álvarez a su concierto a razón de que fue el concursante con quien mayor compenetración alcanzó durante su estancia en Argentina, donde tuvo lugar la edición 2009 del Latín American Idol, con el fin de recrear en Santo Domingo un poco lo que se dio en Buenos Aires hace nueve años.

“Me siento muy contenta con el respaldo que mis colegas artistas me han dado en esta iniciativa que emprendo y ver que a todos los que he invitado me han dado el sí, incluyendo a Rubén quien viene a estar con nosotros en esta experiencia”, expresó Martha.

Asimismo, dijo que durante el concierto podrá verse su versatilidad navegando por diversos géneros musicales con los cuales se siente muy cómoda, en lo que podrá ser su mayor despliegue de talento sobre el escenario.

“Mi público podrá verme en un concierto que mostrará todo de lo que soy capaz en el escenario para reconfirmar el regreso”, expresa la cantante de la canción “Para toda la vida”, tema con el cual logró cautivar a las audiencias a principio de este año.

CONCURSO LATÍN AMERICAN IDOL

Su carrera: Martha Heredia se convirtió en un ícono de República Dominicana en el 2009 cuando concitó la atención de toda la nación como la primera dominicana en llegar a la final y ganar el concurso Latín American Idol, creando uno de los momentos cumbres del orgullo dominicano, y unidos en el mismo sentir.