Luis Beiro

Santo Domingo

Las comedias de antihéroes no son nuevas. Y llaman la atención por la peculiaridad de provocar risa a partir del lado oscuro de sus personajes. Son películas donde “no hay buenos”. A fin de cuentas, todos guardan propósitos cuestionables. Son seres resentidos, recalcitrantes, mal educados, con espuelas corruptas.

La llamada “industria de cine dominicano” se ha amparado en comedias. No es malo hacer comedias. Por el contrario. Es el más popular de los géneros. Es bueno hacer comedias, siempre y cuando estén bien escritas, bien actuadas y mejor dirigidas.

Por el rumbo de la comedia negra anda la nueva propuesta de la casa productora Bou Group, “Trabajo sucio®, una cinta comercial en el estricto sentido de la palabra. El filme propone una mirada contra la corrupción, aquí representada por un integrante del Congreso Nacional. Es una obra de una sola lectura y que motiva la asistencia del público, no solo por la familiaridad de los actores elegidos para encarnar a los protagonistas, sino por una manera distinta de sacar adelante la trama.

El director David Pagán tuvo el apoyo de la producción para lograr una obra muy bien musicalizada donde la cinematografía es funcional al igual que la utilería de interiores y el entramado de ambientación, vestuario y maquillaje.

El guion es de José Ramón Alama quien logra una historia ajena al disparate populista. Es una trama de interés, con sentido cinematográfico. Un guion que aparece en un momento de crisis en este tipo de escritos técnicos.

Las actuaciones

Auténticos logros con auténticas caídas presenta el reparto de este filme, punto este que tal vez sea su talón de Aquiles.

Las actuaciones femeninas están muy por encima de las masculinas, sobre todo en Nashla Bogaert y Cheddy García.

Bogaert sabe adueñarse de la pantalla. Vuelve a demostrar que sin presión puede convencer y se aplaude con sinceridad. Expontánea, creativa y disciplinada, aquí está dentro de un personaje muy difícil que ella sabe cómo colorear.

Cheddy García es una excelente actriz de arriba abajo, muy laboriosa y conocedora de su oficio. No necesita de muchos consejos para triunfar. Su talento es innato.

Un breve comentario a Frank Perozo, No muestra las garras de protagonista logradas en filmes como “Jaque Mate” y “La extraña”, o en papeles secundarios ejemplares en “La hija natural”. “Despertar” y “La fiesta del chivo”, por ejemplo. Parece que copia estereotipos de seres de naturaleza pintoresca, o malvados o arrogantes. En definitiva, un actor con su talento y su historial en el cine no debiera aceptar todos los trabajos que le proponen. No debe competir con comediantes televisivos. Cantinflas nunca privó en galán. Y Chaplin mucho menos. Debe ser más cuidadoso y selectivo. En el cine de hoy hay un triste ejemplo que no quisiéramos para él: Robert de Niro, un actor oscarizado, está terminando su carrera protagonizando comedias de pacotilla. A veces hay llenar el tanque del carro con gasolina regular.

Apuntes finales

El mensaje de “Trabajo sucio” adquiere vigencia: ¿Vivimos en un país donde el dinero es lo más importante? ¿A qué niveles de insinceridad ha caído la dignidad humana?

Este es un filme de aristas. Un producto comercial que sobresale del entramado de las comedias cualquierizantes que se producen en el país. Es un cine decente, bien pensado y que no hace concesiones formales.

Estamos en presencia de un trabajo bien cuidado que pudiera pecar por su extensión y por los clisés al que de ciertos actores inexpertos acuden para sacar adelante a sus personajes.

Sinopsis:

Un diputado oficialista esconde en un pasadizo secreto de su lujosa mansión varios millones de pesos en efectivo. El hombre vive con su esposa alcohólica y un hijo adoptado. Las relaciones conyugales no funcionan y la educación del niño tampoco. De manera casual, los empleados de la mansión descubren el escondite de la fortuna y traman cómo apoderarse de ella y deshacerse de la familia corrupta.