Jerry Rivera pospone conciertos tras sufrir caída en Ecuador

Así fue la estrepitosa caída del salsero Jerry Rivera, durante una presentación en Ecuador, los medios locales reseñaron este lunes que se encuentra fuera de peligro y se recupera en un hospital, en las próximas horas se espera su traslado a Florida, EEUU _ #27Ago #JerryRivera #caida #cantante #salsa #boricua #Ecuador #accidente

A post shared by VPItv (@vpitv) on Aug 27, 2018 at 9:09pm PDT