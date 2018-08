“Caminemos” colaboración Lápiz Conciente y Nacho

REAL @nacho #Caminemos #cicatriceselalbum2018 #MissRDUniverso2018 cc: @emiliano_vasquezt @alcoveronline @murielsoriano @fusion4media @ralvijose @alphyfaat @androcleslazala @rskfamafilms

A post shared by Lapiz Conciente ???? (@lapizconciente) on Aug 26, 2018 at 8:35pm PDT