Dalisa Alegría regresará a la televisión

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

El cine y la televisión son dos de las grandes pasiones de esta mujer dominicana que se abre camino en el extranjero; y dejará mucho de qué hablar en estas vertientes del arte, no solo como talento, sino también como productora.

Este año, para Dalisa Alegría ha sido el que, sin duda, marcará un antes y un después en su carrera. Su regreso a la televisión, para estar frente a la pantalla, está pautado para fin de año.

Será un programa de temporada, que todo el equipo de producción define desde ya “como un toque de queda”.

Al hablar de dicho proyecto, sus ojos saltan de emoción, quizás al recordar el lustro que trabajó en tv, hace ya algunos años.

Su regreso a la pantalla chica será junto a un profesional cuyo nombre no quiso revelar, pero adelantó que estará compartiendo escenario con un profesional de la comunicación que, pese a no haber nacido en República Dominicana, goza del agrado del público dominicano.

En cuanto al cine, nos habló un poco sobre la alianza entre Dalisa Alegría Productions con William Levy Entertainment, esto para rodar la película Killing Sarai, la primera novela en la serie In The Company Of Killers de J.A. Redmerski, cuyos derechos fueron adquiridos por el actor William Levy.

Killing Sarai fue dirigida por el argentino Matías Moltrasio y Sebastian Cabrera Chelin; y Levy será quien interprete a Víctor Faust, y la actriz Alicia Sanz a Sarai N. Cohen; los dos protagonistas de la cinta que está en la etapa de posproducción, y de la cual ya se tiene el primer corte.

Dalisa nos adelantó que la musicalización de esta producción cinematográfica se realizó en la ciudad de Los Ángeles, mientras que la masterización se realizará en Argentina.

OH!MAGAZINE: ¿EN QUÉ MOMENTO DE SU VIDA, DALISA DIJO: “QUIERO DEDICARME A LA ACTUACIÓN“?

DALISA: Cuando niña decía que iría a Venezuela para hacer novelas. Siempre me gustó la actuación. Cuando estuve como participante del Miss República se me presentó la oportunidad de trabajar en la TV, pero mi real pasión era actuar. Luego de estar cinco años en la televisión dominicana, decidí estudiar actuación en la ciudad de Miami, para poder ejercer la carrera profesionalmente, y lograr lo que realmente me apasiona.

OH!MAGAZINE: COMO ACTRIZ, ¿CREES QUE HAY OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EN LAS PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS DOMINICANAS?

DALISA: Claro que sí. Debido a estos tiempos, la mujer juega un papel en el que logra la misma proyección y tiene la capacidad a nivel actoral que el hombre.

OH!MAGAZINE: ¿HA SIDO FÁCIL EN TU CASO ENTRAR EN EL MUNDO DEL CINE?

DALISA: Es un medio difícil, pero no imposible. He aprovechado las oportunidades que se me han presentado. Ahora, lo importante es seguir trabajando, ya que el camino es arduo, pero todo es posible en la medida que creas que es posible.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ APRENDIZAJE TE DEJÓ LA PARTICIPACIÓN EN “POBRES MILLONARIOS”?

DALISA: La película Pobres Millonarios tiene un buen mensaje. Esta familia, luego de tenerlo todo, se ve envuelta en un deterioro que los lleva a la pobreza. Lo pierden todo, en ese proceso de transición, envueltos en sentimientos y situaciones, se muestra un lado humano, donde el mensaje es claro: lo importante no es el dinero, sino el valor de la familia, no importan las circunstancias en que estas se vean... mientras juntos salgan adelante.

OH!MAGAZINE: ¿EN QUÉ PROYECTOS ESTÁS TRABAJANDO EN ESTOS MOMENTOS?

DALISA: Con mi productora Dalisa Alegría Productions tenemos en carpeta dos películas para el año 2019, y un proyecto de TV superdivertido, que me tiene emocionada.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ PRETENDE LOGRAR DALISA ALEGRÍA CON LA PRODUCTORA QUE LLEVA SU NOMBRE?

DALISA: Seguir aportando en la industria dominicana, con la intención de que nuestros proyectos tengan un aporte positivo para la sociedad.

OH!MAGAZINE: ¿REGRESARÁS A LA TELEVISIÓN DOMINICANA? ¿CON QUÉ PROYECTOS?

DALISA: Sí, estamos estructurando el programa de TV. Desde ya te puedo decir que es de temporada. Estamos en el proceso creativo y me siento muy feliz de poder regresar a la TV.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO LOGRAS COMPARTIR TU TIEMPO: VIVES CON TU FAMILIA EN MIAMI, Y DESARROLLAS PROYECTOS EN RD? ¿PIENSAS RADICARTE EN RD?

DALISA: A través de los medios actuales puedo mantener una comunicación constante con mis seres queridos, además de que tengo por norma, dar calidad de tiempo en cada aspecto de mi vida, ya sea personal o profesional, y no descarto la posibilidad de regresar a mi tierra amada.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ NOS PUEDES DECIR DEL PRIMER BEBÉ DE DALISA ALEGRÍA PRODUCTIONS?

DALISA: A William y a mí nos une una fuerte amistad, y en algunas conversaciones, nos dimos cuenta que teníamos la visión de hacer cine en República Dominicana. Así surge esta alianza, que además es un aporte importante a la industria del cine dominicano, por ser esta una adaptación de uno de los 10 best seller del New York Times.

OH!MAGAZINE: "LOTOMAN 2" TE VALIÓ UNA NOMINACIÓN EN LOS SOBERANOS. ¿QUÉ HA SIGNIFICADO ESO EN TU CARRERA?

DALISA: El hecho de ser nominada en uno de los premios más grandes para los artistas dominicanos, ha significado mucho; ya reconocieron y validaron mi trabajo como actriz en mi primera aparición cinematográfica. Afianzando mi convicción de que mi carrera como actriz era la decisión correcta.