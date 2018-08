Jon Snow, el protagonista de Juego de Tronos, tendrá su propia cerveza

Redacción Digital

Santo Domingo

La popular serie de HBO “Juego de Tronos” anunció el lanzamiento de una cerveza inspirada en el personaje Jon Snow, protagonista del programa de televisión.

La bebida llamada “King of the North” es una mezcla de malta tostada, café, chocolate, roble, bourbon y vainilla.

Esta es la última de cuatro bebidas especiales lanzadas este año bajo el nombre “Royal Reserve Collection”.

Según la página web de la cerveza “Brewery Ommegang”, estará disponible en Estados Unidos a partir del "viernes negro", el próximo 23 de noviembre.

El presidente de la compañía cervecera, Doug Campbell, dijo que Jon Snow es el personaje más idóneo para finalizar la colección de cervezas.

"Ahora hemos llegado a nuestra cuarta y última cerveza "Royal Reserve", que celebra a Jon Snow con una gran y audaz cerveza de barril para las largas y frías noches que vendrán", finalizó Campbell.

La colección comenzó el pasado mes de abril con “Hand of the Queen”, dedicada a Tyrion Lannister; siguió en junio con “Queen of the Seven Kingdoms”, de Cersei Lannister; “Mother of Dragons”, de Daenerys Targaryen que saldrá en septiembre y “King of the North”, de Jon Snow en noviembre.

La octava y última temporada de la multipremiada serie basada en los libros del escritor estadounidese George R. R. Martin tendrá fin en el año 2019.