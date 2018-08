La familia de Prince demanda a un médico que recetó medicamentos al artista

EFE

Los Ángeles (EE.UU.)

La familia de Prince, la estrella del pop que falleció en 2016 a los 57 años, denunció hoy a un médico que trató al artista por su adicción a los opiáceos y que presuntamente le proporcionó varios medicamentos sin la receta adecuada poco antes de morir, informó la cadena ABC.

La demanda presentada en una corte federal de Minesota (EE.UU.) acusa al doctor Michael Todd Schulenberg de negligencia cuando atendió al genio de "Purple Rain", que murió por una sobredosis del opiáceo fentanilo.



"Falló a la hora de evaluar, diagnosticar, tratar y aconsejar apropiadamente a Prince por su reconocible adicción a los opiáceos, y además falló a la hora de adoptar medidas apropiadas y razonables para prevenir el previsiblemente fatal resultado de esa adicción", asegura la denuncia.



"Estos desvíos del estándar de la práctica médica aceptable tuvieron un papel sustancial en propiciar la muerte de Prince", añadió.



El doctor se defendió hoy por medio de un comunicado de su abogado, quien aseguró que la demanda carece de fundamento y que su cliente demostrará que sus acciones fueron correctas.



El pasado abril, la familia de Prince denunció también a un hospital de Illinois (EE.UU.) que atendió a Prince una semana antes de su fallecimiento.



El doctor Michael T. Schulenberg ganó importancia dentro del caso sobre el fallecimiento de Prince cuando los investigadores encontraron en la residencia del músico varios fármacos que no estaban recetados a nombre del artista.



Prince recibía estos medicamentos a través de una red de amigos y conocidos, entre los que figuraba Kirk Johnson, encargado de la seguridad de su equipo.



Schulenberg fue quien firmó las recetas para estos fármacos sin fentanilo y dijo que lo hizo así para "salvaguardar la privacidad de Prince".



El pasado abril, la oficina del fiscal del condado de Carver (Minesota, EE.UU.) anunció que no presentarían cargos por la muerte de Prince ya que, tras completar casi dos años de investigación, no tenían "suficientes pruebas" para acusar a nadie.



Las autoridades admitieron que no pudieron determinar cómo llegó el fentanilo a las manos de Prince, puesto que el músico no tenía prescripción médica para su posesión, y apuntaron como hipótesis que el cantante falleció al consumir por error Vicodin falso que en realidad contenía fentanilo.



En esa misma conferencia de prensa, el fiscal aseguró que Schulenberg examinó a Prince y le proporcionó pastillas de Percocet, que no tuvieron nada que ver con el fallecimiento del artista.



Schulenberg llegó entonces a un acuerdo con las autoridades federales por el que pagó 30.000 dólares de multa.