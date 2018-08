Fito Páez quiere "juntar corazones" en su primer concierto en Carnegie Hall

Helen Cook

AFP

Nueva York

El cantautor argentino Fito Paez, que en septiembre ofrecerá su primer concierto en el icónico Carnegie Hall de Nueva York, reflexionó en una entrevista con Efe sobre el papel de la música en la sociedad actual, que afirmó sigue sirviendo para "juntar corazones".

Paez, que llega a la Gran Manzana para presentar su último álbum de estudio, "La ciudad liberada", admitió que la música que se crea hoy en día no tiene el mismo peso que tenía en los años 70, cuando se utilizaba como instrumento de protesta frente a regímenes militares.



"Posiblemente se pueda observar ahora una música no tan rica como fue en el siglo XX. Pero en la música no hay enemigos. Más allá de que alguien haga un género u otro, (...) la música es una expresión para juntar los corazones", señaló.



El artista, constantemente involucrado en proyectos musicales, literarios y cinematográficos, se está centrando en la actualidad en la preparación de su concierto en Nueva York, un único recital que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en el Stern Auditorium del Carnegie Hall, con capacidad para 2.800 personas.



"Ese es precisamente mi objetivo en Nueva York: ir a conectarnos, a que esa noche sea una noche inolvidable, especialmente al estar en el Carnegie Hall", una oportunidad que Paez confesó que nunca tuvo en mente.



"¿Quién puede tener esto en mente?", afirmó el rockero argentino, que recordó haber acudido al Carnegie en repetidas ocasiones para acudir a eventos musicales y fantaseó con la posibilidad, pero nunca se planteó que pudiera convertirse en realidad.



"A veces los sueños se cumplen, pero esas cosas nunca son objetivos planeados, sino que siempre surgen de la marea de la vida y son situaciones de mucho placer. Me dan mucha alegría poder tocar en una sala donde fui a disfrutar música tantas veces", explicó.



Paez describió el Carnegie Hall como "la sala más hermosa del mundo" y apuntó que la posibilidad de ofrecer un recital en ese lugar es una "situación especialísima".



"Es una sala que frecuenté bastante en todas mis estadías en Nueva York. Siempre fue un lugar al que fui a disfrutar de música de todo tipo, así que es un placer", declaró.



Aunque no quiso dar detalles sobre las canciones específicas que formarán el espectáculo, sí que desveló que repasará su discografía para visitar su trayectoria musical completa, compuesta por 23 álbumes de estudio creados durante más de tres décadas.



"Voy a incluir músicas de todos los álbumes por supuesto. Voy a hacer un especial recorrido por todos estos años de música. Incluso voy a estrenar músicas nuevas. Una instrumental que se llama 'La Familia' y una canción muy corta que es introductoria al concierto", contó.



Afirmó además que se subirá al escenario del Carnegie Hall acompañado de su banda de cinco miembros junto a una corista y una solista, a los que se unirá una orquesta de 21 músicos compuesta por cuerdas, metales, arpa, vibráfono y maderas.



"Vamos a partir del formato del álbum que grabé en el año '96, 'Euforia', donde tocábamos de manera acústica con orquesta, y da un resultado muy hermoso para las canciones", explicó.



Frente a este próximo concierto de peso, Paez reflexionó sobre su carrera, que calificó de libre y solitaria, y señaló que para él la música "es una forma de vivir".



"Yo nunca planee cosas, como 'voy a hacer un disco que va a ser así para que tenga éxito'.Mi tarea siempre fue muy solitaria en ese sentido y muy hermosa, de mucha libertad", subrayó el cantautor.



"Todas las cosas que me fueron sucediendo, incluso las contrariedades, que surgen en cualquier carrera, siempre son materia de aprendizaje y sirven para poder seguir construyendo y seguir contando cosas al mundo, que al final es el objetivo de cualquier artista", apuntaló.