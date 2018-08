Cristian Castro canta una docena de canciones de Juan Gabriel en nuevo disco

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El cantante Cristian Castro se encuentra en Santo Domingo para dos conciertos que concluyen este sábado y en los que incluye su tributo a su colega y compatriota fenecido Juan Gabriel, a quien le dedicó su nuevo disco presentado el viernes en México.

El álbum 'Mi tributo a Juan a Gabriel', dirigido por Gustavo Farías, fue presentado a tan solo unos días del segundo aniversario de la muerte del divo, luce una portada vintage.

Castro, de 43 años, estrenó la canción 'He venido a pedirte perdón', que hasta el momento lleva más de 42 mil reproducciones en la plataforma de YouTube.

En el video se puede apreciar a la estrella haciendo un reencuentro de los años 70, en vestuario y la escenografía.

El cantante mexicano contó con el respaldo de la familia Aguilera Salas para realizar esta producción musical, por lo que puede hacer uso de sus canciones y del nombre del Divo de Juárez en la portada de su material, que precisamente está inspirada en la del disco "Espectacular", que Juan Gabriel lanzó en 1978.

De acuerdo a información difundida por la disquera, el hijo de Verónica Castro siente una admiración fuerte por el ídolo de Juárez por influencia de la señora Socorro Castro Alva, su abuela.

“Gracias a mi abuela quiero tanto a Juan Gabriel, es el compositor y cantante que más nos une y conmueve. Él significa los días más felices de mi vida junto a ella”, comentó Cristian a través de un comunicado.

Los temas del disco son doce en total y un medley: “Yo No Sé Qué Me Pasó”, “Busca un Amor”, “Con Tu Amor”, “He Venido a Pedirte Perdón”, “Siempre en Mi Mente” y “Adiós Amor, Te Vas”.

Además están “Yo No Nací para Amar”, “Queriendo y No”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Te Sigo Amando”, “Tú a Mí No Me Hundes”, “Estoy Enamorado de Ti” y un popurrí con “Caray”, “Esta Noche Voy a Verla” y “Juntos”.

Las reacciones en redes sociales ante la presentación del nuevo disco de Cristian Castro han sido múltiples, sobre todo en lo referente al look retro del artista. Y es que esta nueva apariencia del cantante, según palabras de sus propios seguidores, es muy similar al fallecido 'Divo de Juárez'.

Muchos lo alaban o celebran, pero otros se mofan, llegando no solo a compararlo con Juan Gabriel sino que hay quienes sostienen que el hijo de Verónica Castro se parece también al astrólogo Walter Mercado, o a su padre, Manuel 'El Loco' Valdés.