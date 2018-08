El Trujillo de nuestro cine

Pachico Tejada

Como sucede en nuestra literatura, el personaje de Rafael Leonidas Trujillo, está presente en muchas obras cinematográficas. Esto lo traemos a esta columna hoy por el próximo estreno de la primera cinta de la trilogía “Rubirosa”. En esta producción el tirano es encarnado por el respetado actor mexicano Damian Alcázar. Es claro que se trata de un personaje que puede resultar muy interesante, por todo lo que de él se conoce y por todo lo que de él se ha escrito y dicho, sea cierto o pertenezca a la leyenda. Parecería que los “buenos” no dan para buenos argumentos o no se. Esto porque pasa igual que con el narcotraficante Pablo Escobar, quien ha sido interpretado por lo menos cuatro veces, entre cine y televisión. Luego de Benicio del Toro, en “Escobar: Paraíso perdido”, ahora lo hará Javier Bardem en “Loving Pablo”. En la filmografía local, Trujillo ha sido interpretado por Juan Fernández (“Trópico de sangre”, de Juan Deláncer), Geovanny Cruz (“Arrobá”, de José María Cabral), Mario Lebrón (“Del color de la noche”, de Agliberto Meléndez y “El fantasma de mi novia”, de Francis Disla “El Indio”), Efrain Figueroa (“El teniente Amado”, de Félix Limardo). En producciones extranjeras lo han hecho Thomas Milian (“La fiesta del chivo”, de Luis Llosa) y Edward James Olmos, en la producción de HBO, “El tiempo de las mariposas”, producida por Salma Hayek. No se si se me escapa algún otro, pero ha sido muy variada la visión de este “villano” de la historia nacional que ha llegado a nuestras pantallas. Hay que esperar ahora la actuación de Damian Alcázar para engrosar la lista de actores que ha dado vida al dictador que por 30 años gobernó República Dominicana.