Jalsen Santana quiere cruzar las fronteras

Pachico Tejada

Santo Domingo

Actor y productor, Jalsen Santana ha ido forjando una carrera en el cine local y ahora busca la internacionalización. Casi siempre dando vida a personajes de carácter, en su mayoría, entiende que otros que hacen su oficio deben mirar más allá de nuestras fronteras.

“No hacemos nada con seguir haciendo películas aquí, si no abrimos puertas a otros lados”, dice Santana, quien no ve por esto que trabajar aquí esté mal, todo lo contrario.

Pero él está haciendo relaciones con produtores de Panamá y México, mientras que filmes de Perú (“A tu lado”, de Martin Casapía Casanova) y España (“Caribe Mix”, de Miguel García de la Calera), rodadas en el país, en los que tiene papeles secundarios, se estrenan.

Experiencia con otros

El actor, cuyo último trabajo estrenado en salas de cine local fue “El fantasma de mi novia”, de su compinche, Francis Disla “El Indio”, ve bien el hecho de que intérpretes de aquí participen en estas producciones foráneas, porque eso logra que se vean en otros lados.

De igual forma, entiende que el codeo con actores de otros países ayuda a enriquecer el abanico de registros y técnicas, ya que considera que con solo talento no basta. “Si no me nutro de otros, no voy a crecer”, comenta el intérprete que ha trabajado a las órdenes de realizadores locales como Leticia Tonos (“La lucha de Ana”, 2012 y “Cristo Rey”, 2013), Ernesto Alemany (“La Gunguna”, 2015) y Ronni Castillo (“Cuentas por cobrar”, 2016).

En conversación con Listín Diario, Santana ve que se ha mejorado mucho en el aspecto de las actuaciones en el cine dominicano. Esto porque ve que hay muchos rostros nuevos con mucho talento y, sobre todo, formación. Gente que no se les había dado la oportunidad, pero que hoy se han ido ganando su espacio en la filmografía local.

En ese sentido menciona nombres como Pepe Sierra y Yasser Michelén, quienes según dice, han venido a enriquecer el panorama. De igual manera ve que hay gente que no da para hacer cine, o que no se ha preparado y que sin embargo está en este medio. Estos, según ve, vienen a reforzar a los que ya estaban desde hace más tiempo haciendo cine.

“Del que estudia espero cosas buenas, los improvisados no me gustan”, externa, y que por ejemplo, él no se siente en capacidad de hacer teatro, y por eso no irrespetaría al público con un mal trabajo en ese arte.

Otro punto que espera mejore es el trabajo en equipo de parte de los que se dedican al cine aquí, ya que ve poca unión y apoyo a los colegas cuando se estrenan sus filmes.

En lo inmediato

Jalsen Santana sigue trabajando en producción y actuación y en los próximos meses y el año entrante se estrenarán filmes en los que participa como “Nadie muere en Ambrosía”, de Héctor Valdez o “Culpables”, de José Enrique Pintor “Pinky”. De esta última dice que se estrenará el año entrante. En esta tiene el papel de Dante, el villano, en lo que dice es un “drama psicológicoue explora muy adentro una familia llena de mentiras, engaños y traiciones”.

Este trabajo, según ha dicho, ha sido muy demandante. “En muchos momentos ensayaba durante tres semanas consecutivas de día y de noche porque las exigencias del personaje fueron muy grandes”, comenta.

Aparte de esto tiene planificado empezar a rodar “Sin palabras” en diciembre, en la que estará como actor y productor, y para la cual está haciendo los arreglos para que un realizador extranjero la dirija. “Es una historia fronteriza de una niña que se pierde y que es encontrada por un hombre solo y frustrado”, explica Santana.