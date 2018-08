Embrujada vuelve a la televisión con un nuevo remake interracial

EUROPA PRESS

Madrid

Habrá un nuevo remake de la exitosa sitcom de los 60, Embrujada. ABC Studios ha dado luz verde para la producción de una nueva versión de la conocida hechicera Samantha Stephens. Pero esta vez, la protagonista de la serie será de raza negra.

Este mes, el creador de Black-ish, Kenya Barris ha vendido la idea de realizar el remake interracial de Embrujada. Según informa Bleedingcool, el guionista ha conseguido que el estudio realice el episodio piloto del proyecto.

El propio Barris y la escritora y productora Yamara Taylor firmarán el libreto de la nueva versión interracial. La sinopsis oficial presenta a la protagonista, Samantha, como una madre soltera negra trabajadora que resulta ser una bruja.

Al igual que la serie original, está casada con Darren, un blanco mortal que es bastante más flojo. Sin embargo, pronto descubrirán que incluso una mujer negra que es literalmente mágica no tiene tanto poder como un hombre blanco en Estados Unidos.

La serie original se coronó con varios premios Emmy y Globos de Oro y disfrutó de una gran audiencia. No obstante, las otras versiones no tuvieron tan buena suerte. En 2005, Nicole Kidman y Will Farrel protagonizaron la adaptación cinematográfica de la bruja y ama de casa newyorkina. Producida por Columbia, la cinta obtuvo una pésima acogida.

Los premios Razzie, que premian a los peores actores, productores y directores de la industria cinematográfica estadounidense, galardonó a Kidman y Farrel como la peor pareja en la pantalla. Más tarde, en 2014, el estudio se propuso preparar una nueva secuela. El proyecto tan solo realizó un capítulo piloto, pero no llegó a nada más. De momento, no hay ninguna fecha prevista para el lanzamiento de la serie, ni tampoco hay ninguna información sobre el casting o el showrunner.