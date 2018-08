“Manual de la Chapiadora”, el libro que demuestra que el chapeo no es “cool”

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Leer el término “chapiadora” en el título de un libro es algo que puede traer controversia. Ese factor disruptivo lo conocía Wilsis Bautista Lantigua al momento de escribir “Manual de la Chapiadora”.

Aún no está a la venta en las librerías ni en ninguna plataforma web, sin embargo la escritora ha recibido un sin número de ofensas de personas que han malinterpretado sus intenciones a la hora de escribir el libro que tiene como único fin erradicar “el exhibicionismo en las redes sociales” y demostrar que el chapeo no es algo “cool”.

“Yo tuve que poner mi cuenta de Instagram privada porque me dijeron que hasta me iban a cortar la cabeza. A veces la gente no se mide, me dijeron cualquier otra cosa que te puedas imaginar”, comentó la joven dominicana.

Con la etiqueta “#elchapeonoescool”, Bautista Lantigua, quien se considera como “no chapiadora por elección”, quiere demostrar que las mujeres pueden escalar en la vida sin la necesidad de avergonzarse y ser humilladas por un “templo”, término que es definido en el libro como “persona dispuesta a dispensar recursos económicos a cambio de una relación sentimental con otra persona”.

“Estamos tratando con el libro de que se hable del tema en serio, que la gente se dé cuenta que el tema no se va a desaparecer solo, que no es un relajo como lo quieren pintar, y que mientras menos hacemos algo los niños y la nueva generación lo que piensan es que es algo bueno y que es algo a lo que puedes aspirar”, comentó la autora a reporteros de Listín Diario.

Presentadoras de televisión e influencia en el “chapeo”

Mencionó el ejemplo de algunas presentadoras de televisión dominicanas que acceden a cualquier medio de comunicación, se visten de manera sugerente, y son “manoseadas” por los hombres, mientras sonríen a la cámara.

“Las presentadoras de televisión actuales son las culpables. Yo las responsabilizo personalmente de ser las principales promotoras de que el chapeo es cool… entonces cuando se posicionan en televisión quieren que las llamen señoras”, expresó Bautista Lantigua.

En el libro trata el tema de manera graciosa, con un vocabulario coloquial para que sea entendido por la mayor cantidad de personas, no obstante al final coloca un glosario con las palabras que podrían ser desconocidas por extranjeros.

“Traté de hacerlo de una forma light, está gracioso porque está escrito en dominicano. Yo te estoy diciendo lo que te quiero decir pero te lo estoy diciendo en un lenguaje llano, por eso le tuve que poner un glosario al final para que también cualquier nacionalidad lo pueda entender”, indicó.

Al final de “Manual de la Chapiadora”, Bautista Lantigua compara los atributos de una mujer “oportunista” y los de una emprendedora, para que cada quien tome una decisión de cómo quiere ser.