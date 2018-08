Aretha Franklin tuvo patrimonio de 80 millones de dólares; no dejó testamento

Redacción Digital

Santo Domingo

La fenecida cantante Aretha Franklin dejó una fortuna de 80 millones de dólares, sin embargo no hizo un testamento.

De acuerdo al sitio web TMZ, Franklin no especificó para quién era su patrimonio, pero según las leyes de Michigan, donde vivía la cantante, el patrimonio millonario podría ser repartido en partes iguales a sus cuatro hijos.

El funeral de la intérprete de “Natural Woman” será el próximo 31 de agosto en una ceremonia privada junto a familiares y amigos cercanos.

Franklin falleció el pasado jueves 16 de agosto en su casa en Detroit después de luchar varios años contra un cáncer de páncreas.

La Reina del Soul grabó cientos de temas y tuvo docenas de éxitos a lo largo de medio siglo, incluyendo 20 que alcanzaron el número 1 en las listas de R&B. Pero su reputación fue definida por una extraordinaria serie de éxitos en el Top 10 a fines de la década de 1960, desde la felicidad del día después en “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, hasta el maduro “Chain of Fools” y su imparable llamado al respeto “Respect”.