Da' Republik logra pasa a la semifinal del reality show America's Got Talent

Santo Domingo

El grupo de origen dominicano Da' Republik logró pasar a la semifinal del reality show America's Got Talent, de la cadena NBC, lo que pudo lograr con el voto del público.

El exitoso desempeño de Da' Republik a lo largo de la competencia es lo que le ha permitido continuar hasta la ronda de cuartos de final.

“Aún no nos reponemos de la gran emoción, literalmente, la fe mueve montañas y Dios nos demuestra cada día lo extraordinario que es y todo el amor que tiene hacia nosotros”, escribió la agrupación en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen de su actuación del martes.

Agradecieron a los jueces y a cada uno de los que ayudaron con sus votos y sus oraciones.

"Probablemente esto es lo mejor que he visto en este show hasta ahora", fueron las palabras de Simon Cowell, juez principal del panel del reality show America's Got Talent, la noche del martes al culminar la presentación.

El grupo contagió a todos los espectadores, de la energía que los caracteriza, logrando incluso la ovación de pie del público y los cuatro jueces.

En su actuación del martes, Da' Republik se inspiró en el tema "WTF (Where They From", conocido por muchos por la colaboración entre Missy Elliott y Pharrell Williams.