Más de cerca, humoristas se confiesan entre ellos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Carlos Sánchez y Juan Carlos Pichardo Jr tienen armado su show “Stand 2”, el viernes 7 de septiembre en Hard Rock Live Santo Domingo de Blue Mall. Durante la presentación, cada cual hará su respectiva rutina para que sus seguidores. Antes de subir a la tarima, accedieron a entrevistarse. Aquí varios puntos que cada uno quiso saber del otro.

Preguntas de Carlos Sanchez a Juan Carlos Pichardo Jr.

¿Qué aprendiste de tu padre, Juan Carlos Pichardo?

Aprendí la disciplina, el amor al trabajo, sobre todo a ponerle carácter y respeto a todo lo que hago.

¿Qué haces en esos momentos en que no te sientes en tu máximo para hacer un show? Como cuando tienes gripe o fiebre, estás ronco, etc.

Me incomodo muchísimo (risas). De las cosas que más me incomoda es cuando tengo gripe o estoy un poco afónico. Es más por el temor a no quedar bien en el escenario. Para eso utilizo métodos caseros. Hacer gárgaras, bebidas calientes y guardar silencio es lo mejor para tener la garganta nítida.

De todo lo que has aprendido de Jochy Santos, ¿qué es lo que más te ha ayudado en tu carrera?

Lo que más me ha ayudado es el manejo, saber que el talento solo me sirvió para entrar en los medios. Después de ahí mi permanencia en ellos la determinará cómo yo me maneje, el saber que la gente te quiere no solo por tu talento, sino que tu forma de actuar frente a un mundo de fama te lleva adonde tú lo dirijas según tu actitud.

¿Radio o televisión?

Radio, creo que me gusta más porque puedo jugar con las voces y hacerles creer a los oyentes que están escuchando al artista que imito.

¿La música o el golf?

En mi vida hay muchos días sin golf, pero no hay un solo sin música.

¿Un café o una copa de vino?

La ocasión lo determinará siempre... Si es después del mediodía el café ¿para que? (risas).

Cuando la comida está mala, ¿tratas de salvarla echando sal y sazón, o la dejas y comes otra cosa, o no comes nada?

Después que me operé no como nada que no me guste, después de la bariátrica soy mucho más selectivo con la comida. Si no me gusta ahí mismo se quedó.

Preguntas de Juan Carlos Pichardo a Carlos Sánchez

Como pionero en el país del “stand up comedy”, ¿cómo te sientes con el trabajo que están haciendo los nuevos comediantes?

Hay nuevos comediantes que están haciendo un trabajo maravilloso. Están imponiendo nuevos estilos, nuevas ideas que están calando en el gusto de la gente.

¿Qué se siente vivir de lo que te gusta?

Se siente maravilloso. Yo vivo un sueño hecho realidad.

¿Qué podemos esperar de ti en el show stand 2?

Mis monólogos y ocurrencias como siempre, pero acompañadas de un grande en este negocio. Van a ver un poco mi lado musical también por supuesto.

Cómo te sientes al trabajar al lado de ese comediante (yo, risas) que viste crecer desde sus inicios?

Trabajar contigo es muy gratificante, pues he visto cómo el cariño que el pueblo te tiene va creciendo cada día. Además tú incorporas muchas cosas en su show diferentes a las mías. Nos hacemos un gran complemento.

En algun momento has pensado cambiar tu ropa para trabajar?

O cambiar el color del t-shirt? He pensado en cambiar la ropa, pero mientras la gente me identifica por eso, y además sigue siendo muy cómodo comprar el mismo t-shirt en la misma tienda (risas).

¿Por que decidiste ponerte cabello? (Risas)

Decidí ponerme cabello porque me estaba creciendo y el maquillaje de cara cada vez era más caro. Fue básicamente por ahorro que lo hice (risas).