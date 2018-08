Video: Amanda Mena agradece apoyo de seguidores de LISTÍN DIARIO en America's Got Talent

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La representante de origen dominicano en el concurso America’s Got Talent, Amanda Mena, agradeció a los seguidores de LISTÍN DIARIO por el apoyo que ha recibido hasta ahora en el programa.

“Le quiero dar un saludo muy especial a LISTÍN DIARIO, les quiero decir muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado. Por favor síganme apoyando en las semifinales”, dijo la joven en un video enviado a este diario.

En los próximos días se dará a conocer la fecha de las semifinales.

El pasado miércoles Mena pasó a la semifinal del concurso que tiene como premio final un millón de dólares.

Durante el programa presentado por la cadena NBC, la joven de 15 años cantó el tema de Pink "What About Us", tanto en español como en su idioma original, para dar a conocer sus raíces latinas.

En 2014 la joven de origen dominicano ganó un concurso realizado por la cadena estadounidense Telemundo ‘La Voz Kids’ tras impactar a los jurados de esa temporada Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia, y por supuesto a las miles de personas que la seguían cada domingo.