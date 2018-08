Aerosmith ponen el rock y el fuego en los MTV VMAs con ayuda de Post Malone

Madrid

EUROPA PRESS

La gala de entrega de los MTV Video Music Awards 2018 tuvo como colofón una rockera y fogosa actuación de Aerosmith en compañía de Post Malone, indudablemente una de las más rutilantes estrellas de la música mundial de las últimas temporadas.

El rapero de 23 años primero interpretó su propio éxito Rockstar acompañado por Savage 21, antes de presentar a Aerosmith, colgarse una guitarra y cambiar completamente de registro para ponerse a rockear con vehemencia junto a las leyendas de Boston.

Todos juntos interpretaron el clásico Dream on (primer single de Aerosmith editado en 1973) y luego pisaron el acelerador con los infecciosos riffs de Toys in the Attic, otro viejo tema del grupo comandado por el vocalista Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry.

Esta aparición estelar de Aerosmith se produce días después de que la banda anunciara la celebración de su cincuenta aniversario con una residencia de conciertos en el MGM Park Theatre de Las Vegas a partir del 6 de abril de 2019.