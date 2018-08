JLo a Alex: "No hay nadie con quien quisiera estar más que contigo"

Redacción Digital

Santo Domingo

Jennifer López fue homenajeada en la pasada premiación de los Video Music Awards en la que agradeció a sus fanáticos, su familia y a su "macho", Alex Rodríguez, por apoyarla durante su carrera artística.

En un emotivo discurso la noche del lunes la intérprete de "On the floor", dijo que Alex es su alma gemela y que ambos son un reflejo en el espejo de cada uno.

"Ahora mi vida es más buena contigo porque me has hecho dar cuenta todos los días que el cielo no es el límite, que el universo es infinito y hemos logrado todo esto con amor, comprensión, confianza. Y no hay nadie con quien quisiera estar más que contigo. Eres mi macho y te amo", manifestó la Diva del Bronx tras recibir el Premio Vanguardia Michael Jackson.

JLo también expresó que creció viendo MTV y que es un tremendo honor para ella haber llegado tan lejos en su carrera.

Además dijo que el núcleo de su vida artística han sido su par de gemelos Emme y Max.

“Sé que tengo que hacerlo mejor, sé que tengo que seguir subiendo, sé que tengo que ser más fuerte de lo que fui antes, fue a través de ese amor incondicional que toda mi vida y mi carrera se convirtió más clara en todos los sentidos y ahora estoy parada aquí más fuerte y mejor que nunca".

También le agradeció a sus fanáticos porque hasta ahora han sido leales en sus últimos veinte años de carrera.