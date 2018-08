“Aretha Franklin fue una inspiración eterna para todos”, expresan figuras

Muchas figuras han lamentado la muerte de la talentosa cantante de soul Aretha Franklin, quien falleció a la edad de 76 años en Detroit, Estados Unidos. Esta se encontraba ingresada en un hospital desde hace varios días por complicaciones ligadas al cáncer enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2010.

“Tomemos un momento para dar gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la Reina del Soul, que nos inspiró a todos por muchos años. Ella será extrañada, pero el recuerdo de su grandeza como músico y ser humano vivirán con nosotros para siempre”, escribió el cantautor británico Paul McCartney.

De su lado, la cantante estadounidense Christina Aguilera, público en su perfil de Instagram, “Aretha fue una inspiración eterna para mí y para muchos otros, la máxima Reina. Gracias por el don de tu voz, tu música y tu alma inquebrantable”, señaló.

El actor australiano Hugh Jackman, destaca que uno de los aspectos más importantes de su carrera fue cantar con Aretha Franklin en los premios Tony Awards.

Agrega, que Franklin fue una de las mejores cantantes de todos los tiempos, que será extrañada y recordada por siempre.

“Nunca habrá otra Reina del Soul Aretha Franklin es la encarnación de un alma bendecida con un don especial. Agradecidos de tener décadas de grabaciones que van a vivir en el tiempo. Larga vida a la Reina”, aseguró el presentador de televisión Andy Cohen.

There will never be another Queen of Soul. Aretha Franklin is the embodiment of a soul blessed with a special gift. Grateful we have decades of recordings that will live on. Long Live The Queen. #RIPAretha