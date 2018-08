"Megalodón" se sumerge en las aguas cinematográficas sin encontrar el éxito de “Jaws”, la progenitora de las películas de tiburones

Aunque puede no ser el primer pensamiento para muchos: “The Meg” ("Megalodón") es en realidad una adaptación interesante. Durante mucho tiempo, se planeó proporcionar a la novela de Steve Alten (MEG: A Novel of Deep Terror ) una adaptación de alto presupuesto, hasta que la idea surgió en 1997.

Después de que Eli Roth no pudo vender su sangrienta visión de la historia, abandonó el proyecto y Jon Turteltaub fue contratado como reemplazo.

El director de "National Treasure" aceptó la petición del estudio de crear una visión PG-13 de la película con un presupuesto de 150 millones de dólares, que no necesariamente seria aprobado por los fans del género. El reducido nivel de violencia es solo un pequeño problema de esta película.

Desde el éxito de “Jaws” , Hollywood ha comenzado a producir regularmente películas de tiburones para replicar este éxito, tanto críticamente como popularmente, sin tener la misma calidad de la antecesora.

En “The Meg” , un buzo llamado Jonas Taylor intenta rescatar a un grupo de científicos atrapados en un submarino después de un ataque de un enorme tiburón.

Cinco años después, Taylor tiene que sumergirse bajo el agua cuando su ex esposa y durante su expedición son atacados por un monstruo. Desafortunadamente, la misión de rescate no funcionará según lo planeado.

Definitivamente hay una excelente idea escondida en el fondo de la película. Por desgracia, es difícil de encontrarla.

Aunque en el pasado, las películas que intentaban llegar a audiencias en China y Norteamérica no lograron crear una historia interesante, “The Meg” no cae en esa trampa.

De hecho, si el largometraje no logra sus objetivos, solo podemos culpar a los productores, que no supieron aprovechar la idea, a los actores y al director de la película.

"The Meg" intenta ser una película seria, basada en toneladas de ciencia y se toma su tiempo para

presentar su universo.

El ángulo y el tono utilizados por la película van en todas las direcciones. Nos reímos cuando la película no es divertida, y cuando los escritores intentan hacer bromas, nos mantenemos pétreos, con una profunda incomodidad. Incluso hay una especie de triángulo de amor entre el héroe, su esposa y un personaje principal que no aporta nada más que una carnada para una parte de la audiencia femenina.

El filme comete su peor pecado con sus personajes que no son interesantes en absoluto. Tan pronto como la película se centra en ellos y trata de hacerlos vivir emociones y darles profundidad, se pierde en un limbo cinematográfico.

El público que paga una entrada para esta película simplemente quiere ver al tiburón; que es el único personaje en la película que no repite diálogos mediocres.

Jon Turteltaub hace todo lo posible para impresionarnos tan pronto el monstruo se encuentra frente a nuestros ojos, y funciona totalmente.

La mera presencia digital del tiburón es impresionante y el cineasta logra crear momentos de tensión espectaculares. Por desgracia, tan pronto el animal desaparece, la película se vuelve terriblemente aburrida.

El hecho de que la misma es enfocada para un público joven y en gran medida reduce al mínimo la violencia, maneja ciertos sustos con efectividad y un tercer acto que prometía mucho pero que se queda a medias para salvaguardar el rango de edad prometido.

Un pequeño puñado de momentos auto-irónicos deja en claro que los cineastas saben qué tipo de película estaban haciendo y cuál era su propósito.

(+)

Comparaciones

El tono de “The Meg” no está en la misma línea seria que “Jaws” de 1975, la progenitora de las películas basadas en tiburones.

La película de Spielberg tenía más dramatismo y construcción atmosférica, por eso y otras razones, la hace más que una película taquillera de verano, sino una, cuyo truco es lo suficientemente fuerte como para llevar lo que algunos pueden llamar una delgada trama general.

En “The Meg”, las actuaciones son aceptables, lideradas por Jason Statham probando nuevamente que es posiblemente la estrella de acción más estable de estos tiempos.

Además, el elenco de apoyo logra hacerse memorable a pesar de que tienen una presencia limitada en la historia.

Al final, “The Meg” no es la película de tiburones que queríamos, pero es la que merecemos. En la

medida en que debería complacer a niños, adultos, intelectuales y una generalización global de su audiencia, la película logra su objetivo a la perfección. Pero eso no significa que salgamos de la mágica sala de cine con una hermosa experiencia cinematográfica en las manos.