Amanda Mena clasifica a la semifinal de America's Got Talent

Santo Domingo

La adolescente de origen dominicano, Amanda Mena, clasificó para la semifinal del reality show America's Got Talent, tras contar con el apoyo del público y el voto del jurado. Tras su participación en la noche del martes en el programa.

Mena fue aplaudida de pie por el público y el jurado tras su participación la noche del martes.

Durante el programa presentado por la cadena NBC, la joven de 15 años cantó el tema de Pink "What About Us", tanto en español como en su idioma original, para dar a conocer sus raíces latinas.

Las votaciones se iniciaron a las 8:00 de la noche del martes y terminaron cinco horas después.

Amanda Mena pasó de las audiciones a la semifinal del reality show con un "botón dorado" otorgado por la jurado Mel B.

La joven nació en Massachussets, Estados Unidos, pero pasó sus primeros cuatro años en la provincia San Pedro de Macorís junto a sus parientes, quienes querían que aprendiera español y la cultura dominicana.

En 2014 la joven ganó el concurso ‘La Voz Kids’, realizado por la cadena estadounidense Telemundo, tras impactar a los jurados en ese entonces, integrados por Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia, y por supuesto a las miles de personas que la seguían cada domingo.