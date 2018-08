Celebridades que tocaron fondo

María Hiraldo

Santo Domingo

En todos los estratos sociales hay personas con adicciones. Pero los famosos y celebridades son especialmente más susceptibles a ello, nada justifica esta acción negativa, pero muchos expertos aseguran que las principales razones por las que estos acuden a consumir sustancias dañinas se deben a la presión que ejerce la carrera sobre estos, así como la exposición pública que les rodea.

El caso más reciente fue el de la artista estadounidense Demi Lovato, quien fue trasladada a un hospital de Los Ángeles luego de sufrir una sobredosis de drogas y tras su salida ingresó a un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones.

Afortunadamente hay artistas que pueden vivir para contarlo y luego de esta amarga experiencia deciden darle otro rumbo a sus vidas, acudiendo a clínicas de rehabilitación para así combatir esa problemática que afecta su salud en todos los sentidos.

Otras figuras con problemas de drogas que han buscado ayuda se pueden mencionar:

Zac Efron con la fama tan temprana que le brindó High School Musical, la hermosa estrella sucumbió a los excesos y tentaciones de Hollywood. Tuvo que pasar por rehabilitación, pero desde entonces no ha tenido ninguna recaída.

Ben Affleck, el actor y director tuvo que entrar en rehabilitación y parecía que todo iba sobre ruedas en su carrera, pero el divorcio con Jennifer Garner incidió en un punto de inflexión.

Lo positivo después de tocar fondo es que estos luego de la amarga experiencia vividas deciden buscar ayuda y alejarse de esa vida destructiva.

FIGURAS. Keith Urban, su actual esposa, Nicole Kidman, fue quién, según él, consiguió salvarlo. Solo cuatro meses después de casarse el músico inició un lento y arduo proceso de rehabilitación que, finalmente, ha tenido un final feliz. Todo el mundo sabe que Robert Downey Jr. no es ningún santo y no es casualidad que desapareciera del mapa durante una década. Nadie le pudo convencer de que fuese a rehabilitación y no cambió su forma de actuar hasta que entró en prisión.