Nancy Álvarez revela sufrió abuso sexual durante su niñez

Santo Domingo

La sexóloga Nancy Álvarez reveló que fue abusa sexualmente cuando era niña por estudiantes mayores que ella mientras estuvo internada en un colegio de monjas.

“En los internados, las grandes nos abusaban sexualmente. Las grandes nos ponían a que les tocáramos los senos, ellas nos tocaban a nosotros, y cuando se dieron cuenta de esa situación, ¿qué pasó? Las mismas monjas entonces empezaron a separar a las grandes de las pequeñas”, narró Álvarez en una entrevista concedida al programa de la cadena estadounidense Telemundo “Suelta la sopa”.

A pesar de recordar lo que le hacían las otras chicas, dice que el daño mayor se lo hicieron las mismas monjas, a las que atribuye su vocación como experta en el área de la sexualidad.

“Las monjitas me hicieron mucho daño, pero gracias a ellas yo soy sexóloga hoy. Porque me decían que darse un beso era pecado, y que si yo bailaba apretada con un hombre iba a salir embarazada”, relató la también conductora del programa “¿Quién tiene la razón?”.

“Crecí con un miedo al sexo y como que me atraía, sobre todo cuando entré en la adolescencia, las hormonas, yo sentía deseo, y veía a un muchachito y me gustaba, pero decía ‘¡ay no! Si bailo con él voy a salir embarazada’. Y eso me persiguió hasta la universidad”, reveló.