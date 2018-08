La Mula ahora es "Sirena" y Vic Contreras se presenta al natural, sin filtros

Manuel Betances

Santo Domingo

Después de brindarnos unos de los mejores discos latinoamericanos el año pasado, el bailable y celebrado “Aguas”, es momento de seguir el rumbo, luego de seguir viajando con su música, volver a Colombia y visitar Ecuador, el trío dominicano de mujeres poderosas Mula sigue celebrando, esta vez lo hacen con el lanzamiento de "Sirena".

El nuevo sencillo ha sido bien recibido por la prensa internacional, llamando la atención de Tidal, Apple Music, NPR, entre otras publicaciones.

La fórmula de Mula sigue intacta, los ritmos bailables del Caribe como el dembow, el dancehall, el merehouse, siguen teniendo esa relación mágica con la electrónica, y volvemos a ver una Rachel gigantesca quien lleva en sus hombros esta producción, beats por beats.

Anabel y Cristabel ya conocen la escena, sus voces siguen convirtiéndose en una, los coros pegajosos de su lado, son las líderes de este baile masivo el cual nos han invitado desde hace un tiempo.

Con planes de seguir mostrando mas canciones que estamos seguro que serán parte de su próxima producción, aquí les dejamos esto:

https://soundcloud.com/mulaband/sirena

(+)

SESION LAI:

Vic Contreras, al natural y sin filtros

Desde que nos planteamos realizar estos videos, estábamos claro de lo que no queríamos, no queríamos videos super editados, ni cablería frente la cual obstaculizan la vista al eje principal que es el artista, pensamos en que fueran en lugares poco comunes, no necesariamente un estudio, queríamos mostrar al artista de la manera más simple y sencilla posible, frente a una cámara y un micrófono, como cuando los vemos en el parque, o en cualquier fiesta casera, queríamos que el momento fuera orgánico y sin efectos especiales.

Vic Contreras andaba de gira por la ciudad de New York y no podíamos dejar pasar esa oportunidad, Thomas agarró la cámara y nos fuimos a verlos; junto a Sosa Mas Nada, el cantautor local tomó la guitarra y empezó a deleitarnos, mostrándonos ya la conocida “Lavando” y dándonos una versión de “Semilla de Amor” uno de los tantos temas que lo acompaña en sus presentaciones.

Llegamos a nuestra 5ta edición de “Sesiones_Lai”, de la mejor manera, al natural y sin filtros.

(+)

VIDEO

Lo nuevo de Nikola: "Slow", o El color cimarrón a fuego lento.

Redacción: Yaissa Jiménez

El respeto al abordar una narrativa que identifica a una manifestación cultural, es un componente discursivo hermoso. Cuando ves al artista acercarse de manera reverente a los tonos y a la vida que representa un rito, resulta más que estimulante, significa ser testigos de una sinergia que colabora a elevar las dimensiones de ese ritual. Se tiende a sentir respeto por ambos componentes básicamente de inmediato.

El pasado jueves 9 de agosto fue lanzado desde ya con el video que da vida, colores, rostros y aspecto al segundo sencillo deNikola, “slow”.

El video transcurre en un día completo de ritualidad y espiritualidad cimarrona durante la celebración del Gagá del Batey San Luís; este insigne ritual dominico/haitiano como pieza central y la preparación previa para iniciarse como reina en el día en que se prepara para un contacto con la otra realidad. Nikola, primero como iniciada, sostiene una conversación sin palabras con quien representa y es una figura femenina de culto, una mambó (sacerdotisa vudú), su iniciadora.

El color rojo llena la mirada desde ese instante por su presencia única en la vestimenta de Nikola, ¿razón? Es este el color de inicio que manda la tradición para el primer día del ritual, color que representa la presencia en el Gagá y que también es en honor a la división de los Petró, como manda el Gagá de San Luís. Ambas, la sacerdotisa mambó (vestida completa de blanco) y Nikola (repleta de rojo) comienzan los pasos en la enramá de iniciación.

Intercambian miradas, sonidos, humos y contacto, todo lentamente “slow”. La locación, cabe resaltar, fue ideal. Esos techos repletos de color son una delicia visual que da afro/Caribe por doquier.

El cañaveral. Todas las lecturas de la caña: desde la zafra hasta la cimarronería, desde el viento (como se ve y se siente en tierra caliente) hasta el calor y el contexto que representa la zona, son vitales para entender al Gagá como pieza ritualística insigne de la isla.

Durante el video, las tomas allí respetan el correr de la briza entre esas hojas de caña cuyo lento bailar siempre da la sensación de negrada al final de la jornada, de raíz, de camino hacia la emancipación del cuerpo y el espíritu. Como locación el Batey Consuelo, en San Pedro de Macorís, un punto discursivo también relevante a la hora de establecer esta clase de estética.

Los planos. El lenguaje audiovisual guarda secretos ocultos dentro de sutiles posiciones de la cámara. Una de las razones por las que celebro la visual con la que se trató este material es el uso constante de ese plano medio ligeramente inclinado hacia arriba.

Cada persona durante las danzas, en las tomas cercanas, se ve en una elevación, una ligera presencia en primer plano, una posición que les celebra el hecho en esa realidad de que en ese momento estaban en contacto con lo divino, y por tanto de que son una extensión misma de lo divino.

Todos los elementos antes mencionados, y dispuestos de esta manera en el video, no son producto de la casualidad.

El director de esta pieza audiovisual es nada más y nada menos que Bonayel Mota cineasta, productor, músico y fotógrafo, quien es también activista cultural constante y perteneciente al Gagá de San Luis desde hace tiempo.

Ha investigado y protegido este patrimonio cultural con celo, realidad que gratamente se siente en el material, también contando con la impecable calidad audiovisual que representa su trabajo.

Para lograr la pieza se contó con la autorización del señor Hougan Bledo Sánchez, dueño de el Gagá de San Luís, y la Señora Camilla Molesten, la sacerdotisa mambó que da iniciación a Nikola.

El azul. Con este color se cierra el ciclo del Gagá para luego ir de nuevo a un rojo sugerido frente a una luna llena bailando que la observa ya como una reina. Nikola vestida completamente de este tono azul celeste vivo representativo de la división de los Ogún.

En esta parte la acompañan los hermanos Jordano Villalona y Andy Villalona, talentosos músicos que tejen también las piezas sonoras de Nikola como banda.

La idea era llevarnos de viaje, y así fue. Nos pasearon lentamente y con paciencia por los matices que emulan la belleza poética de este ritual.

Un delicado y puntual recordatorio de que solo debemos sentarnos y dedicarnos a observar de manera reverente, para terminar enamorados de los detalles que manifiestan nuestra afro identidad latente, viva y resistente.

Aquí los créditos con sus respectivas felicitaciones:

Director: Bonayel Mota. Producer: Claudia Moncada. Editing: Juanjo Cid. Editing assistant: Carlos T. Lied. DP: Oliver Mota. Grading: Jose Durán (chuba-k). Post: Argenis Sucu. Stylist and wardrobe design: Gina Terc. Hair: Tropical BraidBox. Makeup: Odette Pedie. Camara Operator: Kendry Perez. Drone: Fredd Musa. Production assitant: Jhonny Rodriguez. Gagá Batey San Luis.