Los carritos de comida abundan

Bélgica Suárez

¡Hola, buenos días! pero cuántos negocios de food shop en esta ciudad, por donde quiera hay. Increíble y todos llenos de gente disfrutando con sus familias, son contenedores pero le ponen ese nombre en inglés para que suene más exótico. A propósito, que linda se ve la calle 27 de Febrero desde la Bartolomé Colón hasta próximo al Centro León, muchas luces decorativas de estos negocios. Precisamente hay uno de estos food truck muy lindos y siempre lleno. El hijo de los buenos amigos, el general Andrés Sanz Jiminián y Mercedes de Sanz tiene uno, que su especialidad son los chicharrones sin mucha grasa y los mofongos, que están de moda, estos son muy exquisitos.

Más sitios de comidas

Frente hay un restaurante muy lindo, parece mentira siempre paso por ahí y nunca he entrado, me encanta verlo por fuera es Mister Grill generalmente veo mucha gente y de día c, con frecuencia hay autobuses estacionados con turistas que lo visita. Me cuentan que la comida es buena y también el ambiente. Al lado están poniendo otro de esos sitios llamado food shop, ya hay tantos en esta ciudad que no sé cómo se harán para los clientes dividirse, es que ya este pueblo tiene tanta gente, que tal vez den para todos. Siempre que no lo pongan al lado de exclusivos sectores y urbanizaciones quitándole la paz y el valor de las casas como ha ocurrido y no se lo han permitido.

El té

Tomar té es uno de los mejores placeres, en especial para algunos países como China, Inglaterra, Canadá e Irlanda entre otros. Es tan apasionante como lo es el café para muchas naciones, incluyendo República Dominicana. En nuestro viaje a la República Popular de China compartimos esa costumbre milenaria de mil cuatrocientos millones de chinos, donde quiera que íbamos nos brindaban esa exquisita bebida, de peculiar sabor, eso sí, sin azúcar, que es más saludable. Beber té allí es una tradición tan emocionante, sobre todo por el protocolo, es un ritual, tazones bonitos de porcelana, servirlo y tomarlo con elegancia. Unas jóvenes chinas vestidas para la ocasión, que mientras más té degustábamos, más nos servían y con aquel calor, pero las costumbres son costumbres.

Cultura

China cultiva arbustos de té en distintas regiones, hay diferentes variedades, blanco, verde, negro así como de otros sabores, todos naturales y forma parte de la economía de ese país. La delegación de la que formé parte, que fue la primera después del acuerdo República Dominicana-China, el gobierno asiático nos llevó a la casa de cultura del té, en la ciudad de Xiamen, fue tan halagador y distinguido degustar está saludable y rica bebida aromatizada, que según los sabios chinos ayudan a la longevidad.