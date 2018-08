Adaptaciones objetadas por autores

Ramón Almánzar

Santo Domingo

Hay preocupación sobre el rumbo que lleva la salsa interpretada por dominicanos. Para algunos no se trata simplemente de si graban o no adaptaciones en vez de temas inéditos, de compositores locales.

El compositor Frantoni Santana reaccionó sorprendido por las declaraciones de Chiquito Team Band de que llevaban promoviendo cinco temas inéditos sin recibir el gran apoyo mediático, contrario a cuando se graba una adaptación como la que acaban de presentar, titulada “Te perdono”.

Frantoni entiende que “más bien tiene que ver, el éxito o el apoyo, con el tipo de selección de temáticas, letras y melodías, o composiciones que se escojan, pues no todo tema o canción constituye un éxito seguro”.

Luego agregó: “Es probable que los salseros, o algunos de ellos, no cuenten con las herramientas indispensables para seleccionar una obra musical inédita que impacte desde su salida”.

Lo que se necesita: “Un buen productor, catador de éxitos, con visión de mercado y conocedor de melodías con alma y gracia, canciones con sentimientos que capten el interés de todo público”.

Para Frantoni, lo fácil de pegar una adaptación es entendible por el hecho de que se trata de un éxito que ha sido consumado, conocido, “pero jamás tendrá el poder inédito, nuevo, de una buena canción, que por más que se diga, la gente espera oír para aprender y cantar”.

ROLES

FACETAS

OPINIÓN. Frantoni Santana sostuvo que en la actualidad hay roles que se están confundiendo. “Sucede que ahora es una moda recurrente que todo el mundo sea compositor, el músico, el cantante, el productor, el mánager”, comentó. “Todos andan tras la remuneración de los autores, todos quieren participar del pastel del autor, y cuando no son autores si aportan algo a la canción requieren, por obligación, que el autor le ceda algún porcentaje de participación, o si no, la obra no será grabada”. Este porcentaje anda entre el 25% y el 50%, con crédito intelectual y ganancias, anotó.

Visión

Para Fantoni Santana, una de las causas que han incidido “en que la calidad del merengue haya sido relegada al descuido, olvido o retraso, es precisamente porque desde hace muchos años ya no se utilizan a los buenos autores ni a los buenos arreglistas, pues también a arreglistas se han metido muchos intérpretes populares, por lo cual la calidad del merengue languideció y no se levanta”. Su criterio “con relación a la selección de una buena o comercial canción, lo ubico en la plataforma moderna del pensamiento y movimiento musical de hoy, de la juventud, pues este tiempo moderno, con todo el talento de la generación que participa, no ha sido capaz de hacer algo que innove”.

CHIQUITO

Chiquito Team Band promovió este año dos temas inéditos, además de otros tres en 2017, "pero la gente no apoya (como lo hace con las adaptaciones). Siempre se critica que no es inédito, lo hacemos, lo grabamos, lo promovemos, pero ¿y el apoyo?, y no solo nos pasa a nosotros”, afirmó Enmanuel Frías (Manuel Piano), quien junto a Rafael Berroa (Chiquito Timbal) y otros cantantes conforman la premiada agrupación salsera.

MIRADA

Frantoni argumenta que una canción inédita da más fama, éxito y dinero al intérprete que la graba. "Una canción inédita enamora por buen tiempo, como enamora un nuevo amor; mas una canción adaptada, vieja y conocida, explotada comercialmente por otros artistas, es un amor usado, que aunque atraiga no enamora ni seduce con el encanto que seduce lo nuevo, lo fresco, lo que tiene alma. Esto es una regla imbatible, aunque parezca lo contrario.