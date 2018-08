Milly Quezada se prepara para su nuevo disco

Emelyn Baldera

Milly tiene la maleta preparada para todo lo que ha de venir cuando publique su disco número 34, que está casi listo. Esta producción en la que trabaja desde hace meses será especial porque se acompañará de amigos con los que ha compartido admiración o escenario en algún momento de su carrera artística, y al mismo tiempo hará un repaso por diferentes géneros musicales.

Es así que esta producción contará con bachata, como la que grabó con Anthony Santos “Mi pasado de ti”, bolero y hasta merengue al estilo de Vladimir Dotel.

“Es impresionante que en estos más de 35 años de carrera estemos logrando presentar este nuevo disco, que creo es el más sacrificado, porque está hecho a puro pulmón, sin el apoyo de una disquera”, confesó a LISTÍN DIARIO la Reina del Merengue.

Desde el pasado mes de noviembre ha recibido muy buenas noticias y según ella todo comenzó luego de pisar el escenario de Festival Presidente.

“Desde entonces ha sido algo como sobrenatural”, cuenta la merenguera que confirma que tiene su agenda muy bonita, hasta el mes de febrero.

Con esa misma energía espera poder seguir impulsando su carrera y el merengue. Está de acuerdo con la evolución, palabra clave para los artistas, aunque ello supone mucho más esfuerzo que en años anteriores, cuando la industria musical era totalmente diferente.

“Hoy nos hacen falta disqueras y apoyo en todos los sentidos”, sostiene la única mujer merenguera dominicana ganadora de varios Latin Grammy.

Para Juliana

Milly, la madre y mujer, también encuentra espacio para ser solidaria con los amigos. Ella se siente muy triste con lo que está pasando su amiga y colega Juliana, a quien le envía un mensaje.

“Sabiendo que ella tiene mucho conocimiento espiritual, quiero decirte que recuerdo cuando mi esposo enfermó, yo no tenía mucha ayuda. Estaba en un mar donde sentía que me ahogaba, alguien me habló de Jesucristo y me dijo créele a Jesús, busca su paz en los salmos”, sigue narrando la intérprete con los ojos cerrados.

“Aunque tú no lo sientas Juliana creo que Dios te lleva en los brazos cargada. Yo en el momento más difícil con mi esposo enfermo sin un centavo en la cartera, me sentaba en el piso con el salmo 23 y 22, y decidí creerle a Él, que me iba a sacar de un lugar de bien, luego mirando hacia atrás veo como el Señor me ponía a gente a mi alrededor, ángeles”, testimonia la artista sobre todo lo que pasó con la enfermedad de su esposo y luego su partida de este mundo. Le recordó a Juliana que el Señor ha sido “mi fortaleza, mi sanador, mi ancla, me ha sanado de muchos quebrantos y mi paz, eso no tiene precio, y es ahí donde encontrarás la esperanza; cuando te sientas sola pon tu fe en Jesús, que él nunca falla”.

Uno de los estrenos próximos de este año es el tema que grabó con Vladimir Dotel “De Colores”, un merengue con un toque muy de este tiempo.