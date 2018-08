J Balvin: “Nuestro género anda más enfocado en actitud de maleantes y narcos que en la música”

Redacción entretenimiento

Santo Domingo

El cantante colombiano J Balvin hace un llamado a la conciencia, haciendo alusión a las letras que contiene la música urbana, este puntualiza que últimamente el género urbano anda más orientado a exaltar la actitud de maleantes y narcotraficantes que la música misma.

“Como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio”, sostuvo.

Destaca que nació en Medellín, donde predominaba el auge el narcotráfico, lo cual no lo llena de orgullo, pero es la realidad. En donde por más que quisiera evitarlo era el ambiente que le rodeaba, asegurando que algún amigo, conocido o familiar fueron asesinados de las formas más crueles e inhumanas, escribió a través de un post de Instagram.

Agrega que mucho de los que cantan y hacen referencia a estos temas hablan desde la falta de conocimiento, porque no lo han vivido, e invita a que hagan música realmente que les identifique.

“Mejor hagamos música, me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más “calle” del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad”.

“Yo como colombiano de Medellín pues no comparto la película, tengo amigos en todos los niveles sociales y los más calle “malos de verdad “ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales, son de calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla.

Añade que no respeta a todos los “Payasos del género”, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar son cosas negativas, cuando en realidad para lo que están es para poner la gente a bailar y hacerlos felices.