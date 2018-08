Dominicana Amanda Mena se presenta en America’s Got Talent; cuenta con el voto del público

Redacción entretenimiento

Santo Domingo

Amanda Mena, quien resultó semifinalista del concurso America’s Got Talent, se prepara para seguir su paso por la competencia. Su desempeño, valoración del jurado y votos del público serán clave para su continuidad.

Las votaciones estarán abiertas solo por 5 horas, a partir de su presentación hoy martes a las 8:00 de la noche por el canal 131 Tricom y 502 de Claro. Para mayor difusión es importante compartir el código para que otros puedan seguir votando.

Para votar por Mena desde República Dominicana u otro país de EEUU, deben buscar la aplicación (Tor) desde el Playstore de tu dispositivo Android y descargarlo.

Una vez instalado activar la opción Modo VPN seleccionar Estados Unidos, luego verificar que todo esté configurado y seleccionar el icono que aparezca en pantalla.

Posterior a esto seleccionar internet del teléfono que utilice.

Antes de configurar no deje de votar a pesar de que le indique que no eres elegible para hacerlo por no residir en EEUU.

Efectuado los pasos antes mencionado, estarás apoyando a la joven que está poniendo en alto República Dominicana.

A través de la aplicación puedes votar hasta 10 veces seguido y por medios de las diferentes redes sociales.

La pasada presentación de Mena con la canción “Natural Woman”, de Aretha Franklin, ocasionó gran emoción de los jurados. Esta interpretación la hizo merecedora botón dorado (“Golden buzzer”) que solo es utilizado una vez dentro de las rondas.