Show masivo el miedo al desafío

Ramón Almánzar

Santo Domingo

Los estadios capitalinos parecen quedarles grandes a los artistas dominicanos fuera de Juan Luis Guerra o Romeo Santos. No hay quien se arriesgue a dar el batazo en los estadios Olímpico o Quisqueya. Del anfiteatro Altos de Chavón solo quedan los recuerdos de presentaciones de locales y con el impulso de Luis Medrano solo algunos se han animado a ir como protagonista único al anfiteatro de Puerto Plata.

En el siglo XX era más fácil para los artistas de moda en esos años convertirse en profetas en su tierra al protagonizar espectáculos multitudinarios, como se recuerdan los de Pochy Familia, Sergio Vargas, Johnny Ventura, Angela Carrasco, Los Rosario, Milly Quezada, Frank Reyes, Vickiana, Olga Lara...

En el siglo XXI el panorama cambió. Los atrevidos son menos. Y aunque tengan las posibilidades de llenar lugares masivos el miedo parece acorralarlos.

Es el caso del bachatero Anthony Santos, quien no termina de decidirse a cantar en el Estadio Olímpico (ya lo ha hecho antes, pero junto a otros artistas, no él de manera particular).

“Después del Festival Presidente llenaré solo el Estadio Olímpico”, llegó a decir “El Mayimbe” hace cuatro años. Y desde antes de eso se viene tratando el tema en los medios.

Merengueros, urbanos, salseros o solistas se abstienen de trazarse esos grandes desafíos de montar una plataforma para un espectáculo gigante, al menos que alguna empresa o productor asuma los costos de producción, que realmente son muy altos y no necesariamente son resarcidos con la venta de boletas. Artistas como Héctor Acosta (El Torito), que han querido enfrentar los gastos que conlleva un espectáculo masivo, han tenido que pensarlo dos veces.

PALACIO DEPORTES

OTRO ESCENARIO. El Palacio de los Deportes congrega menos personas que los estadios Olímpico y Quisqueya, pero igualmente los artistas dominicanos lo miran con muecas en la cara cuando se plantea la posibilidad de que actúen allí con su propio espectáculo.

Al igual que El Alfa, quien tiene detrás a Santiago Matías en la producción/inversión, los Hermanos Rosario se presentarán en el Palacio de los Deportes, el próximo 6 de octubre, con la garantía económica del empresario César Suárez Jr.

Fue él quien en 2014 llevó por primera vez al Teatro la Fiesta del hotel Jaragua “La Dinastía Rosario”, un espectáculo en el que Rafa, Luis Tony y Toño volvían a reencontrarse en un escenario 20 años después. El pasado 18 de mayo, ya con muchas heridas curadas entre los Hermanos Rosario, se juntaron de nuevo en el Teatro Nacional de Santo Domingo.

Antes se presentaron en Teatro United Palace de Nueva York. Esta vez, de nuevo ante sus compatriotas, Los Rosario enfrentan un reto.

Héctor Acosta y Wason Brazobán

Los valientes no son muchos cuando de asumir la producción de un espectáculo masivo se trata. En los últimos tiempos Héctor Acosta figura entre ellos, aunque no en los estadios capitalinos ni en Altos de Chavón.

El pasado 19 de mayo regresó solo al Anfiteatro de Puerto Plata, donde logró una significativa convocatoria.

Hace unos meses “El Torito” reveló que desistió de un anhelado concierto popular que realizaría en el Estadio Olímpico Félix Sánchez debido a que el Ministerio de Deportes le estaba cobrando siete millones de pesos por el uso de la referida instalación, lo que consideró un exceso.

Y una buena excusa para desistir de la idea.

Otro artista al que se le ha sugerido presentarse ante un aforo masivo es Wason Brazobán. Su techo artístico hasta ahora en República Dominicana es Hard Rock Live.

Sin embargo, por su popularidad bien pudiera con una estrategia irse a otro sitio más grande en el futuro.

En días pasados se le preguntó a la Chiquito Team Band si se atreverían a un concierto multitudinario, pero la respuesta dejó todas las dudas abiertas y mejor van a esperar tal vez que cumplan los diez años (ya llevan seis).

El Alfa en la mira

Los urbanos, que tanto hablan de popularidad, le temen como el diablo a la cruz a fracasar en un sitio de multitudes. Ahora El Alfa está cruzando los dedos para que su reto artístico del 1 de septiembre en el Palacio de los Deportes marque un precedente. La excusa son los diez años de carrera. Más que este exponente, en realidad es el promotor urbano Santiago Matías (Alofoke) quien está de cabeza en la producción.