Celinés Toribio: “No eres la única persona con preocupaciones, pero tu actitud marca la diferencia”

La actriz dominicana Celinés Toribio aclaró que el post que había publicado en días pasado en el cual expresaba que poco a poco se ha ido recuperando y sacando fuerza interna, no hace referencia a un acontecimiento específico, sino a experiencias vividas a lo largo de los años.

“Muchos me preguntaron que me paso, todo lo que le pasa a un ser humano en la vida y más después de los 40. Me realice cuatros fecundaciones in vitro para tener bebé y no se pudo, me divorcie, subí de peso, pero esto no me detuvo y continúe hacia delante".

Agregó, “En el cine en mi país me metieron el pie, pero me levante y no pudieron”.

Además indicó, que le tocó comenzar desde cero en una ciudad gigantesca, Los Ángeles, cargada de muchos sueños y un miedo inmenso.

“Si bien nos preocupamos por cosas materiales, por tener el mejor auto y teléfono, deberíamos concentrarnos e importantizar aún más nuestra salud emocional y buscar ayuda”.

Toribio, insta a asumir una actitud positiva frente a la vida, explicando que ahí está la clave de todo, e indica que si a través de esta plataforma puede ayudar a otros, la llena de satisfacción. Reconoce que externar lo que siente no representa ninguna debilidad al contrario hace que las personas crezcan como seres humanos.

Celinés Toribio Comenzó su carrera en televisión en 1995 como presentadora del programa de variedades y entretenimiento "Sábado al mediodía", junto al cubano Luis Velasco y también fue utilizada como reportera de entretenimiento en el noticiero local de WXTV en el segmento "Galería", dedicado a la vida y carrera de los famosos, y "Mi Gente", un segmento semanal donde entrevistaba personalidades latinas.