Figuras se visten de verde en lucha de un mejor país

Redacción entretenimiento

Santo Domingo

El actor dominicano Carlos de la Mota fue una de las figuras que dijo presente la tarde de ayer en la Marcha Verde del Millón, bajo la consigna “fin de la impunidad” , que pretende erradicar la corrupción y la impunidad en la sociedad dominicana.

Mota se ha caracterizado por utilizar las redes sociales para compartir su sentir. En esta oportunidad publicó en su cuenta de Instagram sus pareceres sobre la caminata del domingo.

“Yo quiero un mejor país, sin corrupción, sin impunidad, un país que sea mejor para todos. Gracias Marcha Verde porque nos devuelve la esperanza de que todos unidos logremos el país que nos merecemos”, escribió el artista.

La comunicadora Mariasela Álvarez también fue otra de las asistentes a la marcha pacífica, y expresó que le llenaba de orgullo el gran número de personas conglomeradas, a pesar de las fuertes lluvias, con banderas en mano, en reclamo "de defender lo que queda de democracia".

Agregó: “A los que ya tienen miedo, a los que temen perder su trabajo, a los que han perdido la esperanza y dejado de luchar, los invito a recordar la frase de Martín Luther King: No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los descontentos, de los sin ética, lo que me preocupa es el silencio de los buenos”.

De su lado Milagros German, quien no pudo asistir por encontrarse fuera del país, utilizó su cuenta de Instagram para hacerse eco de la actividad.

“Desde lejos comparto la alegría de esta marcha cívica que llena nuestros corazones de emoción. Más de un millón de razones por las que marchar, sobre todo a favor de la honestidad y la pulcritud en el manejo de nuestro dinero, el que producimos esforzadamente y ponemos en las manos de aquellos en los que debíamos confiar”.

Añadió: “Nos defraudaron, engañaron nuestra confianza utilizando nuestros fondos para sus propios intereses y para agrandar sus arcas personales. Marchamos para rescatar nuestra economía, para que le devuelvan al pueblo en salud, educación y techo los recursos millonarios que ponemos en sus manos. La corrupción es la otra palabra de la pobreza, de la desigualdad y del abuso Señor Presidente”.

Además significó, que seguirán marchando un millón de veces más y esta se convertirá en razón hasta conseguir instaurar la decencia en la administración pública y que la decencia se haga ley. "Hasta devolverle al pueblo dominicano la dignidad secuestrada. Hasta ése entonces y organizadamente, continuará la lucha", sostuvo.