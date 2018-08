Chiquito Team Band: “No hay apoyo para la salsa inédita”

Ramón Almánzar

Santo Domingo

La queja es permanente: los salseros dominicanos apuestan más a las adaptaciones de composiciones extranjeras que a los temas inéditos, escritos por compatriotas. Chiquito Team Band llevaba promoviendo de corrido cinco salsas originales, de compositores locales, pero algo pasó en el camino que volvieron a buscar un tema en un género foráneo. En este caso, “Te perdono”, que en México grabó el grupo Intocable.

“Dos temas inéditos fueron presentados este mismo año y otros más el año pasado, pero la gente no apoya (como lo hace con las adaptaciones). Siempre se critica que no es inédito, lo hacemos, lo grabamos, lo promovemos, pero ¿y el apoyo?, y no solo nos pasa a nosotros”, afirmó Enmanuel Frías (Manuel Piano), quien junto a Rafael Berroa (Chiquito Timbal) y otros cantantes conforman la premiada agrupación salsera.

Aunque promueven una adaptación, Manuel Piano llamó al público, a los difusores de salsa y a los medios a que “revisen a ver si es que ustedes están apoyando los temas inéditos porque nosotros ya llevamos cinco temas corridos de promoción, pero no apoyan”.

“Los creadores del sonido”, “Me marcho”, “Punto y aparte”, “Abreme los caminos” y “La vacuna” fueron las salsas inéditas citadas de su repertorio.

Ander de Frank, Pedro Lama, Dayron Ezequiel y Enrique Medina son los cantantes que junto a Manuel Piano y Chiquito conforman el frente del grupo considerado una escuela moderna de la salsa trabajada en República Dominicana.

“Siempre le vivimos diciendo a los muchachos que esta es una escuela que hay que cuidar porque se les ha dado la oportunidad a cantantes que ya pasaron por aquí, como los muchachos de Revolución Salsera, ya Luismi ahora tiene su proyecto y mañana puede ser cualquiera de los actuales cantantes”, expresó Chiquito. Los líderes de Chiquito Team Band están conscientes de que cualquiera de sus intérpretes puede formar tienda aparte. “Siempre nos preguntan sobre si se nos van los cantantes qué haremos... ellos van a tener la oportunidad y tienen el derecho de crecer, pero el lema de nosotros es que cuiden esto para que pueda seguir dándoles oportunidad a otros talentos, así como se les dio a ellos”.