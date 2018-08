Francisca Lachapel: “Soy prisionera de la esperanza”

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Su enfoque siempre estuvo claro: trabajar lo más duro posible para ser el canal de progreso de su familia. ¿Sacrificios? Muchos, pero ninguno fue más grande que el deseo inagotable de alcanzar sus sueños. Hoy es estelar en “Despierta América” de Univisión, dirige el programa de radio “La Bella y El Duro” y vive la intensa gira de su primer libro Una Reina Como Tú. Si buscas palabras de luz, aquí Lachapel nos las entregó, a propósito de su reciente visita al país por su participación en “Cuerpos Hot”.

OH!MAGAZINE: ¿POR QUÉ TE AUTODOMINAS PRISIONERA DE LA ESPERANZA?

F.L: Soy prisionera de la esperanza porque vivir en esperanza me ayuda a siempre tener la vista puesta en mis metas, en mis sueños. Pensando en lo que viene y en cómo podrían ser las cosas para mí, es como me mantengo enfocada. Siempre, siempre debemos vivir con esa confianza de lograr las cosas que deseamos.

OH!MAGAZINE: HAS PERSEGUIDO TUS SUEÑOS, ¿QUÉ HA SIDO LO MÁS SATISFACTORIO DE ELLO?

FL: Lo más gratificante para mí de vivir mis sueños, es el cariño que recibo de la gente, la cantidad de personas que puedo impactar de una manera positiva que pueden verse reflejadas en mí; y ver que no existen imposibles en esta vida. Que todos podemos alcanzar el éxito, entendiendo la relatividad del mismo.

OH!MAGAZINE: ¿CREES QUE SIN “NUESTRA BELLEZA LATINA”, HUBIESES TENIDO EL MISMO ALCANCE MEDIÁTICO QUE OSTENTAS?

F.L: Honestamente no creo. Primero porque yo era una chica que ni siquiera redes sociales tenía. Vivía muy apartada y enfocada en trabajar para conseguir dinero y ayudar a mi familia. Y de no haber sido por “Nuestra Belleza Latina”, creo que de la misma manera seguiría. NBL ha sido una gran plataforma para mí y la gran oportunidad que Univisión me dio después de esto, es algo indescriptible para mi carrera.

OH!MAGAZINE: ¿EN LA ANTEPENÚLTIMA ALFOMBRA ROJA DE PREMIOS SOBERANO, ENTRASTE DE LA MANO DE TU MADRE (FUE CUANDO GANASTE), ¿CÓMO HA SIDO EL CAMINO AGARRADA DE ELLA?

F.L: Es gratificante ver la cara de orgullo de mi madre al observar la belleza de todo el cambio maravilloso que Dios ha permitido en nuestras vidas. Su satisfacción, su alegría al ver que su niña ha cumplido muchas cosas que le prometió. Verla sentirse como lo que es, una reina, es mi mayor regalo.

OH!MAGAZINE: UNA VEZ DIJISTE EN UNA ENTREVISTA QUE PREFERÍAS VENIR MENOS AL PAÍS- CUANDO ESTABAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE TU MADRE- PARA ENVIAR EL DINERO Y TERMINAR EL HOGAR DE TU PROGENITORA. ¿FUE ESE EL MAYOR SACRIFICIO DE DARLE UN TECHO A TU MADRE?

F.L: Sí, definitivamente dejar de verla por un buen tiempo, ya que no quería gastar en boletos, para invertir el dinero en casa; comprarme solo cosas necesarias fue un sacrificio que valió la pena, yo quería terminar la casa rápido, me partía el alma seguir viéndola vivir en nuestra casa viejita y desarreglada. ¡Gracias a Dios lo logramos!

OH!MAGAZINE: CONFIÉSALO, ¿TE VISUALIZAS VIVIENDO AQUÍ (R.D.)?

F.L: ¡Yo amo mi país! Si me tocara regresar y establecer mi vida en República Dominicana, lo haría con toda la felicidad del mundo.

OH!MAGAZINE: ERES MUY CERCANA A TU MADRE, ¿HAY PLANES DE LLEVARLA A VIVIR CONTIGO?

F.L: Pues, algún día se dará. A ella le gusta estar tranquila en su pueblo, pero me ha dicho que por la única razón que ella vendría a vivir conmigo, sería cuando nazcan sus nietos y, lógicamente, yo ¡feliz!

OH!MAGAZINE: CAMBIANDO EL TEMA, LLEGASTE A UNA CADENA LATINA Y LA DISCRIMINACIÓN EN ESTADOS UNIDOS ES, QUIZÁS, MÁS NOTORIA QUE OTROS PUNTOS GEOGRÁFICOS. ¿TE HAS SENTIDO EXCLUIDA O MALTRATADA EN ESTE CAMINO EN LOS MEDIOS?

F.L: Yo sí me he sentido excluida y maltratada, pero no en la cadena que trabajo. Univisión me ha dado alas para volar. Pero sí he sentido rechazo por parte de mucha gente. A través de las redes sociales me han escrito cosas horribles, porque no consideran mi físico el correcto para estar en los medios de comunicación o para llevar un título como el de Nuestra Belleza Latina. Me han tratado de ofender usando mi color de piel, mi cabello y mis facciones de la manera más despectiva que te puedas imaginar. Ha sido una batalla dura, difícil, pero que nunca van a ganar, porque yo amo mis raíces, amo lo que soy y como Dios me creó. La batalla la peleo en nombre de todas esas niñas como yo, que las han hecho sentir que no tienen derecho a convertir sus sueños en realidad, solo porque no encajan en el estereotipo de belleza pautado por la sociedad. Por ellas me levanto, me preparo y trato de brillar lo más que pueda para que ellas se sientan con el derecho de ir en busca de lo mismo.

OH!MAGAZINE: ¿Y ACOSADA?

F.L: En términos llanos de acoso no, gracias a Dios no.

OH!MAGAZINE: COMO DIJISTE, LAS REDES HAN SIDO DESTRUCTIVAS CONTIGO. Y EL ASUNTO DE LA BELLEZA EN ESTE MUNDO HA SUPERADO LA CAPACIDAD INTELECTUAL DE LOS SERES HUMANOS. ¿CÓMO DEBEMOS ENFRENTAR LOS ESTIGMAS DE BELLEZA Y “FEALDAD” CONCEBIDOS POR LAS SOCIEDADES?

F.L: Las redes sociales son un universo con demasiadas opiniones imposibles de controlar. Yo pienso que eso solo se batalla fortaleciendo nuestro interior y enfocándonos en lo que podemos controlar, en vez de prestar atención a quién es más bonita o más fea que yo. Debemos leer más, enfocarnos en cosas positivas, crecer por dentro para que toda esa belleza interior se pueda reflejar afuera. Teniendo muy claro que nadie debe reconocer qué o quién eres. Solo tú tienes ese derecho. Enfocarnos en hacernos fuertes por dentro para que ningún "Juan de los palotes" pueda venir a derrumbarnos.

OH!MAGAZINE : “MELA, LA MELAZA’’, ¿TENDRÁ UN FIN ESTE PERSONAJE O CREES QUE SIEMPRE SERÁ TU “AS” BAJO LA MANGA?

F.L: Mela nunca moriría, incluso si por alguna razón no llegaran a verla más en los medios, ella es mi alma gemela (risas). Es la que me permitió entrar en los corazones de las personas. Yo amo a Mela tanto como si fuera una persona de la vida real, su autenticidad, su carisma, su inocencia campesina, su atrevimiento… quiero mantener eso cerca de mí toda la vida.

OH!MAGAZINE: ¿Y CUÁLES OTROS PERSONAJES Y TEMAS TE GUSTARÍA EXPERIMENTAR? F.L: Pues he creado otros personajes. Una cubana coreógrafa que puede verse los jueves en “Despierta América”. Una solterona llamada Amanda Love que está en mi canal de YouTube. En realidad no me gusta limitarme, no sé cuántos más haré, solo dejo que la creatividad me sorprenda. Quién sabe con qué más vengo pronto.

OH!MAGAZINE: UNA MUJER TAN VERSÁTIL, ¿DESCARTAS EL PRODUCIR EN EL CINE DOMINICANO, O QUIZÁS DIRIGIR?

F.L: He pensado en la idea de dirigir. Trato de no ponerme límites. Los límites no existen y creo que en unos años lo haré. Además tengo una idea buenísima para llevar a los cines de mi país, con Dios delante así será.

OH!MAGAZINE: ¿HAY FECHAS PARA ELLO?

F.L: ¡Yo amo la actuación! Pero por el momento no estoy enfocada en eso, porque este año Dios me trajo, además de “Despierta América” desde las 7 a. m. hasta las 10 a. m., el programa de radio “La Bella y El Duro” a través de la X96.3FM de 10 a. m. a 3 p. m. de lunes a viernes; más los compromisos que tengo que cumplir con mi libro Una Reina Como Tú, con el perfume Be Authentic, más el novio (risas)… ando en un corre corre que para qué te sigo contando. Pero sí lo tengo pensado y el próximo año quiero hacer más cosas a nivel actoral.

OH!MAGAZINE TU NOVIO…

F.L: En este momento de mi vida puedo decir que hay mucho amor. Estoy en una relación sana, donde estoy siendo más respetada que nunca antes en mi vida. He tenido la bendición de encontrar un hombre con el que muchas veces soñé, pero que en algún momento pensé que llegaría a tener.

OH!MAGAZINE: HAY TEMAS IMPOSIBLES DE NO TOCAR, ¿CÓMO SOBRELLEVASTE EL PROCESO DE TU DIVORCIO?

F.L: Lo importante de mi divorcio es, que ya es un capítulo cerrado.

OH!MAGAZINE: PERDISTE A TU PADRE MUY JOVEN ¿ANHELAS TENER UNA FAMILIA PROPIA?

F.L: Perdí mi padre muy joven y crecí en un hogar disfuncional, y eso es algo que te marca para siempre, te genera muchos miedos e inseguridades, complejos con los que te puedo decir que hasta el sol de hoy batallo, pero tengo muy claro que en el momento que Dios me envíe mi propia familia daré todo de mí, para ver crecer a mis hijos en un hogar fuerte, tranquilo, lleno de amor. Yo imagino sus caritas y me muero ya por cumplir ese sueño.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ MENSAJE LES ENVÍAS A ESAS MUJERES MALTRATADAS (FÍSICA Y MENTALMENTE)?

F.L: Lo que les puedo decir a aquellas mujeres que han sido maltratadas, es que ellas son valiosas y hermosas, y que aquel cobarde que las maltrató no vale absolutamente nada. Que ellas no son culpables de nada, que encuentren las fuerzas para reconciliarse con ellas mismas y perdonarse… de esta manera enterrar ese mal pasado y seguir adelante. El amor del bueno existe y lo encontramos cuando nos creemos merecedoras de él. Dios nos ama a todas por igual.