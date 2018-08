La acción en el ADN de Denzel Washington

Verónica Disla

Los Ángeles

Ganador de dos Oscar de la Academia de Hollywood, Denzel Washington muestra que a sus 63 años las películas de acción se le dan pero que muy bien. Vuelve a protagonizar la secuela de “The Equalizer”, bajo las órdenes de Antoine Fuqua.

Un actor que lleva más de 40 años haciendo películas y también ha sido ganador de tres Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores y un Premio Tony.

Su presencia impone mucho, ya sea por esa voz grave y fuerte que conocemos todos, y esa mirada que aporta sabiduría y elocuencia, así es Denzel Washington (Mount Vernon, Nueva York, 1954), un artista más que preparado para realizar cualquier tipo de papel, pero que siempre se ha decantado por las películas de acción, biográficas o dramas, con las que nos hace evadirnos de la realidad durante dos horas.

La última película que nos trae Denzel Washington es el filme lleno de acción “The Equalizer 2”, donde se mete de nuevo en la piel de Robert McCall, y donde nos muestra que aún se le da bien este género, el de “justiciero”, que cumple la ley con sus propias manos.

-- Vemos que la corrupción está presente en todo el mundo, ¿cree que es un tema importante a tratar en este filme?

DW.- No es un documental, no estamos para educar a nadie, sabemos lo que es la corrupción, lo que es la vida, pero tampoco es una película sobre la corrupción. Lo importante de una película es entretener. Las personas van al cine, comen palomitas y disfrutan del filme, van a pasarlo bien.

-- ¿Cómo ha sido la evolución de su personaje?

-- Pasaron cuatro años entre una y otra (The Equalizer 1 y 2) y ya era hora de que Robert saliese de casa, ¿no? No me consultaron estos cambios de guion, eso es obra del director, en esta segunda parte Robert se relaciona más, tiene una amistad con un chico más joven, tiene una amiga a la que conoce previamente (Melissa Leo) y se le ve más abierto. Lo importante es que es una persona que escucha diferentes puntos de vista mientras trabaja como conductor de Uber.

-- ¿Cómo le gustaría marcar la diferencia?

-- Sinceramente, ya la estoy marcando y pienso que lo que hago no es más importante que lo que hace cualquier hijo de vecino. No es lo que hago como actor, si no en mi día a día y creo que no hay que publicitarlo, ni comentarlo, ni arrojar luz sobre ello. Creo que es algo que hacemos todos cotidianamente y, si cada uno de nosotros ayuda a otra persona, no habría nadie más a quien ayudar, podríamos ayudarnos entre todos.

--¿ Se debería reivindicar más el cine de acción real que el lleno de animación por ordenador?

-- Creo que en este caso la película es una combinación de ambas, aunque únicamente la he visto una vez.