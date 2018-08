Henya gana nuevos premios

Santo Domingo

Henya inicia el mes de agosto de manera muy positiva sumando otro importante logro a su carrera, esta vez como ganadora del “Premio Musical a la Excelencia” (“Music Award of Excellence”) en el renglón de canción latina por The Akademia Music Award, por su canción “Contigo No E’” La decisión de otorgar este premio se basó en la evaluación profesional directa del equipo ejecutivo de The Akademia Music sobre su trabajo, tomando en cuenta su experiencia previa de haber auditado miles de presentaciones en este género, informó la cantante.

Esta institución, que tiene sede principal en Los Ángeles y filiales en New York, Nashville y Londres, informó a la cantante de su distinción a través de un certificado digital y la invitación formal a la gala del próximo año en la ciudad de Los Ángeles, CA.

La artista, que se encuentra trabajando su próximo sencillo y videoclip, y que está nominada por segundo año consecutiva a los Premios Fox Music Usa Latin Awards en Miami, agradeció este nuevo reconocimiento, dedicándolo a todo el público que fielmente la apoya y promete hablar de manera muy cercana en el lanzamiento de su ya casi lista producción en los próximos días.