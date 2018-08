¡Día de cine! Estas son las películas en las salas dominicanas

Santo Domingo

Cinco películas se estrenan en las salas de cine dominicanas: "El equalizador 2", "Megalodón", "El espía que me plantó", "Boonie Bears: El Gran Secreto", y "Un océano entre nosotros".

A continuación los avances

"El equalizador 2"

"El equalizador 2" devuelve a la acción al laureado actor Denzel Washington, quien vuelve a estar a las órdenes de Antoine Fuqua. Washington vuelve a dar vida a Robert McCall, quien garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿cuánto de lejos llegará cuando se trate de alguien a quien ama?

"Megalodón"

"Megalodón" trae de vuelta a las salas de cine dominicanas a Jason Statham. Un sumergible de aguas profundas que forma parte de un programa internacional de vigilancia submarina, ha sido atacado por una enorme criatura que se creía extinta. Ahora está averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico con su tripulación atrapada en el interior. El tiempo se acaba y, en contra de los deseos de su hija Suyin (Li Bingbing), un visionario oceanógrafo chino (Winston Chao) contrata a Jonas Taylor (Statham), un especialista en rescate en aguas profundas. Su misión será salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón.

"El espía que me plantó"

"El espía que me plantó" (The Spy Who Dumped Me) es una comedia que parodioa las películas de espionaje. Audrey (Mila Kunis) y Morgan (Kate McKinnon) son dos grandes amigas que siempre están ahí la una para la otra. Sin pretenderlo, se ven metidas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que el novio que la dejó (Sam Heughan) era en realidad un espía.

"Boonie Bears: El Gran Secreto"

El oso Briar es trasladado de su hábitat natural a un circo ambulante, que dirige Hugo el Gorila. Pero el circo no pasa por su mejor momento, ya que necesita desesperadamente un impulso. Cuando Briar empieza a mostrar sus habilidades, el circo vuelve a la vida y Briar rápidamente encuentra la felicidad en su nueva vida llena de fama y nuevos amigos. Mientras, su hermano Bramble y sus amigos del bosque vivirán grandes aventuras buscando a Briar. Cuando lo encuentren será el momento de decidir si volver a la vida en el bosque o quedarse bajo la carpa del circo.

"Un océano entre nosotros"

"Un océano entre nosotros" llega a las salas. Tras ganar el Oscar con "La teoría del todo", James Marsh vuelve a ponerse tras la cámara para dirigir la increíble historia real de Donald Crowhurst (Colin Firth), un velerista aficionado que en 1968 compitió en la Sunday Times Golden Globe Race con la esperanza de convertirse en la persona más rápida en circunnavegar el globo en solitario y sin escalas. Con un barco inacabado, y su negocio y su hogar en juego, Donald deja a su mujer, Claire (Rachel Weisz), y a sus hijos atrás, embarcándose con indecisión en una aventura en su barco, el Teignmouth Electron.