Él es Sujetín: El preso dominicano mejor informado

Las noticias son “el pan de cada día” para Sujetín, una “pobre alma” que ha pasado las mil y una en una cárcel dominicana. Aquí, se ha dado cuenta de quiénes son verdaderamente sus amigos y el valor que tiene la libertad. Es compañero de celda de Omeguín (cualquier parecido a nombres de merengueros que han estado presos es una pura coincidencia), con quien procura estar al tanto de lo que pasa en el país y en el mundo.

De hecho, tras leer ciertas informaciones en la prensa, Sujetín y Omeguín hacen fuertes comentarios sobre casos y cosas, sin ningún temor a que alguien los meta presos, porque al fin y al cabo ya lo están.

El “papá creativo” de Sujetín es Jochy Jochy, un comediante dominicano conocido como el internacional del humor.

En el mes de agosto, Jochy Jochy estará de gira por Costa Rica, mientras que en septiembre participará por segunda vez en el Festival Internacional del Humor de la Cadena Caracol, en Colombia, el festival más grande de humor que se hace en Latinoámerica.

El humorista ha llevado su talento también a otros países como Panamá, y a diferentes estados y ciudades, entre ellos Los Ángeles, New Jersey, New York, Carolina del Norte, La Florida, y otros.

Inició en la televisión en el año 1996 en “Cuentos y Cantos”, un segmento del Show del Mediodía, con Antony Ríos y Jochy Santos.

Su personaje de Sujetín forma parte de la propuesta de humor del programa “La opción de las 12”, que se trasmite por Telecentro, de 12:00 a 2:00 de la tarde.

Un equipo de la redacción del Listín Diario, bajo una extrema seguridad, se trasladó a la cárcel para hablar con Sujetín, quien desde allí nos reveló cómo es la vida tras las rejas, qué comen y qué pasaría si le tocará compartir prisión con uno de los implicados en el caso Odebrecht.

Sujetín, a la gente le gustaría saber ¿por qué estas preso?

Por algo que no hice.

¿Qué fue lo que no hiciste?

Me mandaron hacer un depósito a un banco y... no lo hice.

¿Estás cumpliendo una condena o eres preso preventivo?

Ya tengo cinco años preso. Sí, al juez se la cogió conmigo. Es que cuando uno roba chin, le meten muchos años. Hay que robar mucho para que te echen poco, y para que te crean que estas enfermo. A muchos presos les ha funcionado eso, lo de hacerse el enfermo.

¿Qué es lo más difícil de estar preso?

El problema de estar preso es que yo sé quien me cuida a mí, pero no sé quien cuida a la mujer mía.

¿Qué comen en la cárcel?

Por la mañana nos dan codito, al mediodía codito, y por la noche nos cambian la receta, y nos dan espagueti.

¿Es mejor preso, pero vivo?

¡Claro! Cuando se está preso hay esperanza de salir, ‘marcao’ sí, pero vivo.

¿Es verdad que en la cárcel se conoce quiénes son los verdaderos amigos?

Sí, en la cárcel y en el hospital es que se conocen los amigos.

¿Cómo logras estar tan enterado de lo que está pasado fuera de la cárcel?

El periodiquero le trae el periódico al comandante, pero primero me lo da a mí; yo se lo leo a Omeguín. Siempre estamos enterados de todo. Luego se lo devolvemos para que lo entregue al comandante.

¿Cómo acogieron los presos la noticia de que habrá tribunales móviles (furgones)?

Bien, porque tenemos tantos preventivos que no podemos ni movernos. Vivimos en hacinamiento, unos arriba de otros. Ahora se van a ir más rápido, se agiliza. Le dan para fuera o lo mandan para algún lado, y así tenemos más espacio para bailar.

Como estás empapado de todo, ¿cómo crees que terminará lo del caso Odebrecht?

Bueno, Yanalay dijo que está preparado mejor que nunca, vamos a ver si es verdad. Los estamos esperando para ver quién es que nos va a tocar de este lado. Estamos locos que lleguen algunos. Tú sabes que desde que llegan esos ricos ponen aire acondicionado, ponen de todo. Desde que caiga uno solo de esos, a todos los presos le cambia la vida.

Y la novela: “La ley de partidos”, ¿crees que tendrá un fin definitivo, o esperamos una segunda temporada?

Creo que tiene que tener fin. Hay muchas personas que la quieren abierta, otros la quieren cerrada. Cada uno entiende que le conviene de una forma u otra, pero algún día tendrá fin.

PERSONAJE TRAS LAS REJAS

ENFOQUE. La clásica salsa de Fruko que comienza diciendo “oye, te hablo desde la prisión” da pie a las intervenciones de Sujetín y Omeguín, cada mediodía como parte de la propuesta de humor del programa “La opción de las 12”, que se trasmite por Telecentro. El análisis de las informaciones que lee Sujetín en el periódico dan como resultado fuertes críticas y las más disímiles bromas. “Lo que no me gusta que dicen que nosotros los presos no somos gente”, se oye decir a Sujetín y ahí empieza el show seguido en la pantalla chica.

CRITERIO SOBRE COLEGAS

LA POLÉMICA. Jochy Jochy también ha levantado polémicas por declaraciones. Hace un tiempo expresó que mientras un joven de esos que salen en las redes sociales lo que haga sea un disparate para que la gente se ría, bailando ridículamente, “diciendo malas palabras y encuerándose para conseguir like, esos no están de cerca de ser humoristas ni se les puede llamar como tal”. El showman comentó que los llamará humoristas cuando participen de un festival del humor o que los contraten en un centro para hacer humor, pues ese día los llamará humoristas.

Jochy Jochy, sus inicios

Ya para el año 2011 formaba parte de “Sábado Gigante” (Univisión), espacio donde se dio a conocer en países de habla hispana, y del cual aún conserva una estrecha relación de amistad con el famoso presentador de televisión Don Francisco. A “Sábado Gigante” llegó gracias a su amigo “Pachuco”. Él fue ”el más ganador en la historia del concurso de Sábado Gigante, compitiendo con otros”.