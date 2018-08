Van Cliburn trae pianos de lujo al Teatro Nacional

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía anunciaron la presentación de la VII Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn el 26 de septiembre en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El público de la República Dominicana tendrá la oportunidad de disfrutar del talento de tres jóvenes artistas en cuya excelencia musical el jurado del exigente concurso fundamentó su veredicto: el pianista surcoreano Yekwon Sunwoo, medalla de oro y los pianistas norteamericanos Kenny Broberg, medalla de plata, y Daniel Hsu, medalla de bronce.

Los jóvenes pianistas actuarán acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por su director titular, José Antonio Molina, y tocarán el Concierto No. 2 de Rachmaninoff; Rhapsody in Blue de Gershwin; y el Concierto No. 1 de Chopin, respectivamente.

Las señoras María Amalia León de Jorge, directora de la Fundación Eduardo León Jimenes, y Margarita Copello de Rodríguez, presidente de la Fundación Sinfonía, manifestaron el privilegio y la alegría que constituye reunir en un solo concierto, único en el mundo, a los tres ganadores de la décimo quinta edición del prestigioso Concurso Internacional, celebrado durante los meses de mayo y junio de 2017 en Forth Worth, Texas.

Asimismo, informaron que como ha sido costumbre, la presentación del 26 de septiembre cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional Eduardo Brito.