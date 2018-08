Hablando de "los países" con La Marimba, Vic Contreras y Riccie Oriach

Manuel Betances

Santo Domingo

Desde la semana final de junio, Riccie Oriach, Vic Contreras y La Marimba junto a Federico López, Sosa Más Nada y Rocío Damirón, salieron del país rumbo a Estados Unidos para romper las barreras de la distancia y llevar su música hasta el país norteamericano, en donde se pasearon por varios estados y compartieron no solo con los dominicanos radicados en el exterior, sino con otras nacionalidades, llenando presentaciones, llevando alegría sonora y compartiendo experiencias con viejos y nuevos fanáticos.

Estos tuvieron presentaciones en Miami, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts, en donde contaron con diferentes invitados en tarima y mostraron ese sonido que se está haciendo popular en la isla, marcando nuevos caminos para sus proyectos individuales. Así es que aprovechamos la oportunidad de hablar con ellos y hacerles unas cuantas preguntas.

¿Cómo surgió esta gira entre los tres? ¿Cómo se unen? ¿Cómo ustedes llegan a decidir salir de Santo Domingo a Estados Unidos a tocar?

Marimba: Yo diría que fue una intervención divina…

Riccie Oriach: fue algo que teníamos planeado, teníamos tiempo viéndolo, visualizándolo; estábamos desde allá halándolo con la mente, era simplemente venir para acá a disfrutar la música y traerla a otro país, donde la comunidad dominicana se lo "tripiara", como llevarle un poco de la isla a la gente que está aquí.

¿Qué tan dificil es convivir tres personas totalmente diferentes, juntos en esta gira a Estados Unidos?

Vic Contreras: últimamente hasta casi en Santo Domingo se puede decir, los últimos meses han sido super intensos de tocar, tanto con Marimba en su proyecto, Riccie y el mío personal, y metiéndome a la pregunta anterior, parte de la gira es posible porque los tres proyectos tienen músicos en común, y eso hace que sea un poco más fácil. Aunque sean tres proyectos diferentes, cada uno tiene su esencia pero lo hace más sustentable para nosotros, Marimba no vino con todos los músicos de sus proyectos, por x o y situación, al igual que los de Riccie y los míos, por ejemplo nuestros shows lo está tocando Rocio Damirón que es realmente parte del "crew" de La Marimba, es como una fusión ahora mismo entre los tres proyectos que hay, que estamos haciendo para llevar. Es una cosa muy interesante después que lo pensé, lo vi de lejos, eso también ayuda que estemos aquí los tres.

Riccie Oriach: y lleva un nombre alternativo, que es laAlucirimba, [risas, hahahaha] “La Alucirimba gira”, este proyecto es un híbrido de la Alucinante Banda y la Marimba, [risas]

Marimba: Yo creo que lidiar y la dinámica de la gira, aunque claro es intenso y uno no duerme tanto tal vez como una debería, es lo que aporta las ganas de trabajar y hay una buena química y todo al final termina fluyendo.

¿Después de aquí que hay?

Riccie Oriach: después de aquí yo quiero mi "featuring" con Michael Jackson, esta mañana me decidí, se lo pedía Cecilia [Manager de los tres proyectos], y dije que si no salía eso me iba pa’ Australia para tocar con… [risas]

Marimba: yo creo que lo que sigue despues de aquí para cada cual tal vez sean cosas diferentes. Por ejemplo yo no he lanzado mi EP todavía, esas es una de las cosas que voy hacer, video, el lanzamiento del segundo sencillo y luego lanzar el EP, nada, viene mucho fuego por ahí.

Vic Contreras: por igual yo, estoy terminando un EP, ahora desde que lleguemos a la isla ponerme a terminarlo, también tenemos shows programados. Entre los tres proyectos nos están esperando, tocar, material nuevo, videos de todos los proyectos, estamos documentando esta gira de alguna forma. Hay un EPK que se hizo de la Alucinante que está pronto por salir.

Riccie Oriach: yo diria que más viaje, también.

Vic Contreras: y más viajes, o sea el año no se termina todavía y tenemos el deseo de llegar a más personas.

¿Qué tan difícil es autogestionarse? Sabemos que esta gira fue independiente, ¿qué tan difícil es uno como banda y artista decir vámonos a tocar para Miami, para Nueva York, para Massachusetts?

Marimba: Yo digo que hay que tener la voluntad, después que tienes la voluntad tuya tú estás diciendo que sí y estás asumiendo una responsabilidad, porque esto es algo que uno lo hace de una manera responsable, a la vez están las ganas de trabajar y la voluntad, desde que me dijeron de esto yo dije, sí vámonos.

¿Qué opinión les merece la gente que dicen que no los conocen? Refiriéndome a esas personas del medio que dicen que a ustedes no los conoce nadie, a la escena alternativa, a todo el grupo en sí.

Riccie Oriach: ¿tú sabes lo que es un aplauso chino? [risas] esas personas se merecen eso, se le da un aplauso chino a esa gente.

Marimba: uno realmente no gasta mucha energía en eso.

Vic Contreras: no, yo no tengo ninguna opinión, yo estoy en Nueva York ahora mismo tocando… [risas].

(+) Noticias

¿Qué ta` Cool?

En Discolai nos enfocamos en los sonidos dominicanos, en la música local y los eventos relativos con esto, pero a este equipo le gustan muchas cosas tanto dentro de la escena y fuera de ella, recomendar es nuestro fuerte.

Hemos creado este segmento, que servirá de guía para lugares, libros, revistas, especiales, canciones, entre otros tópicos que consideramos que deberías conocer y darle una chequeadita.

BITZ Magazine

En tiempos en donde las publicaciones impresas han abandonado el negocio emergiendo a medios digitales, el editor en jefe y fotografo Edgar Núñez junto a un equipo de artistas talentosos nadan contra la corriente hacia lo clásico. Bitz es una revista que apuesta a la diversidad cultural resaltando los grandes íconos del mainstream y al mismo tiempo identificando los movimientos estables de la cultura alternativa, marcados por estilos de vida a través de expresiones como la música, pintura, film, danza, street art, moda, deportes, entre otros. Con dos ediciones y una tercera pautada para salir en los próximos meses el equipo de BITZ sigue ofreciendo un trabajo de lujo. Más información en https://www.bitzla.com/

Valentina Blú – Higher&higher

Valentina Blú es una cantante que vive en Estados Unidos, quien no tiene barrera lingüística para cantar en inglés, español e italiano. Anteriormente ha visitado la isla, y ahora nos ofrece su nuevo sencillo “Higher&higher” colaborando con los dominicanos Fernando A. Faneyte (co-escritor y co-productor), el guitarrista Yasser Tejeda teniendo también a Alissia Benveniste en el bajo. Higher&Higher es una canción con aires de verano, en donde apuesta a hacer moverte aunque no quieras.

Microteatro Santo Domingo

“Microteatro Santo Domingo”, es una sede internacional con un innovador formato teatral que lleva años causando furor en España, Argentina, Estados Unidos, México y Perú y ahora en Santo Domingo. En este espacio escénico en la Zona Colonial se presentan micro obras de 15 minutos cada una, para 15 espectadores, en un área de 15 metros cuadrados. Sus obras rotan depende de temporadas y aparte cuenta con un bar y unrestaurant de tapas interesantisimo. ¿Dónde? Calle Jose Reyes 149, Santo Domingo 10211.

Hannah Gadsby: Nanette

El elogiado Stand up de la comediante australiana Hannah Gadsby para Netflix, está dando mucho de que hablar, y se trata de un trabajo que incluye mordaces comentarios sociales, especialmente sobre el movimiento LGBTQ. Gadsby usa la pieza para deconstruir la naturaleza de la comedia y le pide al “hombre blanco heterosexual” que experimente la misma tensión que las personas marginadas atraviesan todos los días. Ella hace esto al explicar su experiencia como lesbiana, alguien fuera del género binario, residente de Tasmania y poseedor de un título de arte. En la misma anuncia que dejará la comedia.

Rita Indiana – Hecho en Saturno

Rita Indiana tiene un nuevo lanzamiento, y nos referimos a su última novela, Hecho en Saturno [Periférica]. Si tuviste la oportunidad de leer “La Mucama de Omicunlé” (2015), sabes que Argenis Luna es uno de los personajes protagónicos secundarios y que ahora se convierte en personaje absoluto de una obra en la que está siempre presente Francisco de Goya y su “Saturno devorando a su hijo”. Hecho en Saturno no sólo es un libro nuevo, sino un libro, en sentido estricto, bueno. Muy bueno. Modernísimo a la vez que muy clásico. He aquí la historia de los hijos de la revolución, la vida en una isla. Sin embargo, esta novela no es local: su pasión, las contradicciones de sus personajes, la demolición de las viejas ideas de justicia e igualdad en pos del dinero, son universales. He aquí la vida en una isla. No, en dos: de Cuba a la República Dominicana, ida y vuelta…

Dillon Francis + Jarina de Marco – Look at that Butt

Hace un tiempo se rumoró que el productor de música electrónica Dillon Francis andaba de visita en la isla, luego de mostrar algunas canciones de lo que formará Wut Wut [2018] álbum que su portada parece un tributo a las bancas de apuestas dominicanas. Este cuenta con colaboraciones de Residente, Arcangel, De La Ghetto, Ilé, Ximena Sariñana, y los dominicanos Fuego, Quimico Ultra Mega, Young Ash y Jarina De Marco, esta última mostrando la canción Look At That Butt.

Hola, Rita

Descrita como “Una publicación en línea para y por mujeres dominicanas” Hola, Rita es un sitio en la web cargado de temas importantes y entretenidos para la mujer de hoy en día, con una facilidad interesante para ser leído, un lugar bilingüe en donde se vive una bi-cultura entre Estados Unidos [New York para ser exacto] y la República Dominicana [más enfocada en Santiago] desde entrevista, reseñas de eventos, temas que abarcan sobre el sexo, arte, comida, estilo de vida entre otros tópicos. Visitalas en: https://www.holarita.com/

Comedy Club RD

“El Comedy” como muchos prefieren llamarlos es un lugar destinado al Stand Up comedy en Republica Dominicana unbar/restaurant ideal para sentarse a reir, con diferentes shows cada noche, noches temáticas y su open mic para principiantes. Contando con una alineación de lujo de comediantes de la nueva escuela y visitas de veteranos hacen que cada noche sea diferente. Con nombres como Ariel Santana, Thomas Comedy, Noel Ventura, David “Melaza” Taveras, Elias Serulle, Alina Estrella, entre otros, la risa de sus ocurrencias están aseguradas.Info: https://www.facebook.com/ComedyClubRD/

Francis Mateo – El Alto

El actor, poeta, artista de spoken word y escritor dominicano radicado en Estados Unidos Francis Mateo lanza su segundo libro, titulado “El Alto” [Cielo Naranja], es una colección de diálogos, poemas y cuentos basados en la cotidianidad, los sueños y despertares del universo dominican-york. Francis recorre las calle de un “uptown” lleno de dominicanos e historias pintorescas, haciendo que el alto sea una mano llena de viñetas merecedor de leer.