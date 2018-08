José Antonio Molina: “La música clásica no se hizo para una élite”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El maestro José Antonio Molina, quien se encuentra en el umbral de la celebración de sus diez años como director de la Orquesta Sinfónica Nacional, dijo que la música clásica no se hizo para una élite.

“Yo he sido un abanderado siempre de la inclusión, y he entendido siempre que la música clásica no se hizo para una elite. Es para que la consuma todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país”, manifestó.

El músico argumentó que la música clásica no es un privilegio de algunos, sino "un derecho que tienen todos los dominicanos de acceso a ella”.

Por tal sentido, dijo que sobre él recae la responsabilidad durante estos diez años al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de llevar “la música clásica, precisamente, a ese público que está presente hoy”.

El maestro dijo que la mejor manera de celebrar los 77 años de la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional es de las entrañas mismas del pueblo dominicano.

Sus declaraciones tras acudir al espacio “Pégate y Gana con el Pachá” (Color Visión), donde fue reconocido por su trayectoria y aportes a la cultura nacional como “Estrella por Siempre”.

Expresó que ha recibido grandes premios, además, Honor y Causas de diferentes universidades y la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, pero el reconocimiento que hicieran el programa sabatino a la cabeza con Frederick Martínez “es tan importante como todos aquellos”.

Solicitó de que los sectores populares y vulnerables de la nación tengan acceso a la música clásica.

“Aprendan amarla. Nadie puede amar nada que no conoce. Yo me voy a encargar de llevar música clásica a esos sitios o traerlo a los conciertos y hacerlo parte de la música culta del país”, dijo en medio de aplausos Molina.

Durante la distinción el director de la Orquesta Sinfónica Nacional recibió elogios de sus padres, Josefina Miniño y el reconocido maestro Papá Molina. también de la exdirectora del Teatro Nacional doña Carmen Heredia y de Julio de Wind.

“Mi padre es mi cómplice. Yo consulto para todo a mi padre musicalmente”, dijo, al tiempo, de expresar que el músico más importante que ha dirigido ha sido a Papa Molina.

José Antonio aseguró que él tiene la música popular detrás de las orejas, en el sentido, de que en su casa no se cultivaba música clásica.

“Yo fui un producto un poco extraño de un hogar eminentemente popular y salí con la vocación de ser músico clásico. Pero él tener eso ha sido mi principal activo dentro de mi carrera. Me ha hecho músico 360”.

Explicó que tiene la virtud de hacer música clásica al nivel de cómo puede hacerlo con la popular. “Detrás de eso vinieron gente como Emilio Estefan, Quincy Jones, Phil Ramone tres de los grandes productores de todos los tiempos”.

Como arreglista recordó que hizo grandes éxitos tanto en Miami como en Los Ángeles para artistas de la talla de: José Feliciano, Gloria Estefan, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz (que ganará siete Grammy con una producción de su arreglo).

El laureado músico presentará la temporada de conciertos correspondiente a este año, cuya inauguración está prevista para este miércoles 8 de agosto en el Teatro Nacional.