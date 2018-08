Braulio y Eddy están listos para compartir como dos “amigos”

Santo Domingo

Conforme pasan los días, aumenta la emoción en estos grandes intérpretes que compartirán por primera vez en un escenario como dos grandes “amigos”.

Para el tradicional merenguero Eddy Herrera, quien logra interpretar con soltura y su potente voz el género de baladas, es de gran satisfacción subir al escenario con su repertorio romántico, para ser la contraparte de un artista al que confiesa “admiro desde que era yo muy joven”.

“Siempre he sido un admirador de las canciones de Braulio, las tarareo, lo tengo registrado entre mis cantantes favoritos en mis listas de canciones en los dispositivos que uso para escuchar música y es para mí una gran alegría y orgullo poder estar junto a él en el escenario”, sostuvo el merenguero que esta vez se pondrá el traje de baladista.

Sobre Braulio

En tanto que Braulio asegura sentirse emocionado, no solo por cantar en Santo Domingo, pues “saben que desde que me dicen que voy a cantar a República Dominicana, mi corazón se llena de alegría, pero esta vez tengo doble motivo para sentirme mucho más contento; no solo tendré la oportunidad de cantar junto a un dominicano tan querido y de la talla de Eddy, sino que además, podré presentarme con mi propia banda de músicos”, comentó el artista original de Isla Canaria.

Dejó claro que ansiaba hace mucho tiempo cantar en el país junto a toda su banda. Ellos vendrán para el concierto “Dos amigos directo desde Miami, para protagonizar un concierto cargado de “fuerza, pasión, amor y desamor, en el que voy a ofrecer un repertorio pleno de mis canciones que han sido éxitos en República Dominicana”, prometió el veterano cantante.

La cita con estos dos grandes artistas es el próximo jueves 9 de agosto en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, a partir de las 8:30 de la noche.

Eddy Herrera demostrará a los presentes su capacidad de desdoblarse para ser un gran baladista, dejando de lado el traje de merengue, por una noche.