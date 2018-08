Ben Aflleck dirigirá a Matt Damon en la película sobre la estafa del Monopoly de McDonald's

La estafa fue repasada hace tan solo unos días por The Daily Beast en el artículo 'How an Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game and Stole Millions' (Cómo un ex policía amañó el juego de Monopoly de McDonald's y robó millones) y relata cómo a través de un juego promocional de McDonald's y Hasbro (propietaria del Monopoly) que estuvo funcionando desde el año 1987, un policía estafó un montante que ascendería a unos 24 millones de dólares.