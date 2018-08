El Mayor Clásico en conflicto con su vecina por hacer ruidos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El artista urbano El Mayor Clásico nuevamente es denunciado por una vecina quien hace dos semana hizo que la Fiscalía de Medio Ambiente lo citara para dar respuesta por la contaminación ambiental que produjo el exceso de volumen en la música que escucha en su casa.

Según la queja de la vecina, los ruidos en la casa de El Mayor se producen ruidos a altas horas de la noche, durante las fiestas y encuentros que este celebra.

El artista se quejó a través de sus redes sociales porque a que su vecina le molesta que este haga actividades en su morada.

“Mi gente quiero compartir esto con ustedes, porque desde hace días o una semana y pico Medio Ambiente me envió una citación donde dice que yo estoy contaminando la Zona Oriental; entonces, todo el que me conoce por aquí que son mis vecinos saben la distancia que estoy de cada quien y saben si yo hago bulla sí o no. Pero como en todo barrio hay un chisme a mi vecina que vive muy a distancia de mi le molesta que yo comparta en mi casa”, indicó en su cuenta de instagram.

Para resolver esta situación el exponente agregó que para que se acabe esa situación venderá su casa y mudarse o comprarle la de su vecina.

“Wao, qué podemos hacer con este caso, creo que voy a tener que vender la casa para mudarme o comprarle la de ella”, puntualizó.