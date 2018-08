Weinstein usa emails de supuesta víctima para pedir que se desestime su caso

EFE

Nueva York

El productor de cine Harvey Weinstein solicitó hoy que se desestimen las acusaciones de abusos sexuales en su contra, basándose en correos electrónicos de una de las supuestas víctimas que, a su juicio, deberían haber sido tenidos en cuenta como pruebas exculpatorias.

La petición, tramitada este viernes por la defensa del productor de cine, argumenta que los fiscales no mostraron esos correos al gran jurado que aprobó los cargos en su contra y, de esa forma, se le privó de información clave, recogen varios medios estadounidenses.

Según los abogados, los mensajes demuestran que el productor y la supuesta víctima mantuvieron una relación consentida y que su amistad continuó al menos durante cuatro años después de la presunta violación, en 2013.

Weinstein recibió esta semana luz verde para utilizar los correos electrónicos, enviados a su cuenta profesional y que habían permanecido bloqueados por el tribunal que se ocupa del proceso de bancarrota de su empresa.

El juez autorizó el uso de los mensajes siempre que se proteja la identidad de la supuesta víctima, que se mantiene anónima.

La defensa argumenta que los fiscales ocultaron intencionadamente pruebas al gran jurado, en violación de lo que establecen las leyes del estado.

"¡Sería genial volver a verte y ponernos al día!", señala uno de los correos incluidos en la moción y supuestamente escrito por la víctima en abril de 2013, poco después de la supuesta violación.

Además, el escrito presentado hoy incluye otros motivos por los que Weinstein considera que todo el caso debería ser desestimado.

Weinstein, que se enfrenta a varios cargos en Nueva York por abusos sexuales como consecuencia de las acusaciones de un total de tres mujeres, está actualmente en libertad bajo fianza.

Los cargos están relacionados con incidentes separados en 2004, 2006 y 2013 y, de ser considerado culpable, el que fuera uno de las figuras más poderosas de Hollywood podría ser condenado a cadena perpetua.

En octubre de 2017, la revista The New Yorker y el diario The New York Times destaparon el supuesto historial de abuso de Weinstein, lo que acabó desembocando en una cascada de denuncias.

Unas ochenta actrices han acusado al productor de conductas inapropiadas, entre ellas Rose McGowan y Paz de la Huerta, que alegan violación, y sus voces han impulsado movimientos contra el acoso sexual en la industria del cine y fuera de ella, como "Me Too" y "Time's Up".