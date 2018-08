Liro Shaq mantiene pegada

Enrique Medina

Santo Domingo

Starlin Paulino, conocido como Liro Shaq, en su corto tiempo de pagada en la industria urbana ha sabido mantener bien posicionada su carrera con ritmos que sin duda han dejado huellas en este mercado.

Por su experiencia asegura que la clave de lograr un espacio en la música es no descansar, aunque aún no seas nadie conocido.

“En la música para alcanzar el éxito no puedes descansar, porque cuando descansas se te complican muchas cosas, y eso fue lo que pasó conmigo, porque al yo no tener ayuda y estaba solo siempre me mantenía como podía trabajando mi música”, reveló en entrevista con Listín Diario.

Con 25 años, este ídolo de multitudes, junto a artistas de renombre, lidera todas las contiendas musicales siendo de los más sonados, al lograr una rotunda pegada con temas como “El botón”, “Te siento en para”, “El tembeleke”, “Pim pom”, “La Peluca”, “Entro con la U” y “Bey bey”, junto a Mozart La Para y Chimbala.

A nivel internacional, su imagen penetró con igual éxito que a nivel nacional, sus giras por todo Europa y Estados Unidos, así lo muestran.

“Doy gracias a Dios, sin él yo aún estuviera cogiendo lucha en las calles, sin esperanza. A veces me despierto en las mañanas y creo que esto es un sueño. Por eso mi norte es hacer buena música, con letras limpias para no ser uno más; quiero trascender y mantenerme”, explicó el cantante.