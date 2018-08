¡Día de cine! Estas son las películas en las salas dominicanas

Santo Domingo

Tres películas se estrenan en las salas de cine dominicanas: "El closet", "The First Purge" y "The Darkest Minds".

A continuación los avances:

"El closet"

"El closet" es la nueva película dominicana que llega a las salas de cine este 2018. El padre Joseph viaja a México, e inesperadamente queda atrapado en el closet de una habitación matrimonial, de donde luego trata de buscar los medios de salir y salvar su vida. Pero no será fácil abandonar el lugar sin el peligro de morir, por lo que pide ayuda a todos los sectores de la sociedad. Anthony Alvarez, protagoniza el filme escrito y dirigido por Miguel Vásquez.

"The First Purge"

Detrás de cada tradición se encuentra una revolución y esto es lo que trae "The First Purge". El próximo Día de la Independencia es testigo de la llegada de las 12 horas de anarquía anual. Bienvenido al movimiento que comenzó como un simple experimento: La primera purga. Para impulsar la tasa de criminalidad por debajo del uno por ciento durante el resto del año, los Nuevos Padres Fundadores de América ponen a prueba una teoría sociológica que permite la agresión por una noche en una comunidad aislada.

"The Darkest Minds"

"The Darkest Minds" narra la historia de un grupo de adolescentes que desarrolla misteriosamente poderosas habilidades y son declarados una amenaza por el gobierno y detenidos. Con dieciséis años, Ruby, una de las jóvenes más poderosas que jamás se han encontrado, escapa de su encierro y se une a un grupo de adolescentes fugitivos que buscan un refugio seguro. Pronto su nueva familia se da cuenta de que, en un mundo en el que los adultos en el poder les han traicionado, escapar no es suficiente, y deberán iniciar una resistencia usando sus poderes para volver a tener el control de su futuro.