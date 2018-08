Dj Miss Gem demandará a Lo Blanquito por 20 millones de pesos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Lo Blanquito ya tiene un punto negro en su incipiente carrera. La cantante, compositora y DJ Natasha Marie, mejor conocida como Miss Gem, demandó a la agrupación urbana y a la disquera Sony Music Latin por la suma de 20 millones de pesos.

Según los documentos enviados por Miss Gem, el grupo violó los derecho de autor y pedirá ante los tribunales reparación de daños y perjuicios por el tema “Hakuna Matata” que Lo Blanquito presentó después de su éxito "Telacutí".

La demanda fue interpuesta en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

En la solicitud presentada por los abogados de Miss Gem explican que en el año 2016 presentó el tema “Hakunamatata” a varios artistas como: Manny Cruz, Vakeró, Beto Peláez y al representante de Mark B, Melvin de León.

“Contacté a Beto Peláez (en fecha 10 de octubre 2016), a quien conocía desde hacía algún tiempo atrás, y de quien me dijeron que estaba debutando como solista. Una vez lo contacté le comenté que tenía varios temas potenciales que quería mostrarle para grabar con él”, afirmó la DJ.

Agrega que Peláez se interesó y le comunicó que se reuniría con ella porque en ese momento él estaba siendo manejado por Mercenario Music (Ralph).

“En fecha 1ro de noviembre de 2016 me contacté con su representante y me facilitó la reunión con Beto Peláez y su equipo en el estudio de Mercenario en los Alcarrizos el día 7 de noviembre del 2016, me reuní con Ralph y Beto y les mostré en persona dos temas de los cuales su favorito fue el Hakuna Matata", se relata.

En ese sentido, indica que quedaron de en grabar el tema como una colaboración e incluso, la DJ, le explicó con lujo de detalles el plan que tenía en su cabeza de introducir la palabra Hakuna Matata y volverla una tendencia en el país.

DE ELLA

Natasha Marie es DJ profesional, cantautora y comunicadora desde hace 9 años. Su nombre artístico es Miss Gem.

En nueve años de carrera se ha tenido varios logros como ganar la primera competencia Miller Sound Clash celebrada en el país y en el mundo. Representó el país en Las Vegas. Ha tocado en Estados Unidos y España.

Es pianista. Compositora de numerosos temas en distintos géneros musicales. Trabaja en “Mujeres al Borde” que se transmite por Telesistema (canal 11).