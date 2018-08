Bélgica Suárez

De nuestro viaja a China hay tantas cosas que comentar y escribir aun, estuvimos visitando la empresa de robot y automatización de Siasun y Huawei, donde se construye todas las tecnologías para hospitales que se están utilizando muchísimo en los grandes centros de salud, así, los que están de moda, utilitarios. Vi uno para enseñar a niños a hablar y cuidar personas de avanzada edad que viven solos, se programan y están listos para cada necesidad. En esa industria escuchamos todas las explicaciones de lugar por una joven de ese país, que habla español, muchas mujeres bien preparadas, ejecutivas que daban excelentes explicaciones de todo el proceso, en muchos de los lugares que fuimos.

El Papel

Le puse mucha atención a estas industrias, ya que me llama la atención como el mundo ha cambiado, impresionante todo lo que pudimos ver en este gran país asiático y sus grandes transformaciones. Cada lugar presentado era una experiencia nueva, que nos llenaba de satisfacciones, de preguntas que hicimos y dejamos de hacer, cuando llegamos al periódico El Papel, antes impreso, ya desaparecido, pero los periodistas no quedaron desempleados, si no que lo trasformaron en un diario digital muy interesante con millones de seguidores y una buena plataforma para ofrecer muchas informaciones y sobre todo ahora los jóvenes están más interesados en el mismo por la rapidez de su lectura. En esta columna no podemos escribir todo lo que fue nuestra visita a este interesante medio, donde nos esperaban la redacción completa, incluyendo su director, nos reunimos en un salón. Figúrense lo interesados que estamos nosotros, por qué tanto que se habla de la posible desaparición de los medios impresos, que siguen siendo tan interesantes.

Asistentes

Interesante, cuando viajamos en grupo y tratándose de grandes figuras de la comunicación, aprovechar y escribir de los compañeros de viajes todos adorables. Pues bien no se nos pueden quedar los chicos que acompañaban a Roberto Cavada, Kelvin De La Cruz, José Antonio Rodríguez Díaz, Delfín Junior Ramírez, camarógrafos y técnicos, para la fantástica transmisión que hizo este gran comunicador desde China Popular, jóvenes incansables trabajando, no sé cómo lo lograban sin agotarse, era el “jugo” que le sacaba Cavada a sus asistentes, porque qué energía tiene este cubano, muchachos con buena formación, disciplina y buen comportamiento. Martín Polanco, excelente periodista, callado, fino, de buena formación, trabajador incansable, observador, bonachón, capacitado e hizo para el periódico El Caribe tantos trabajos, que es una fábrica de hacer buenos reportajes. Su jefe, Osvaldo Santana, siempre analizando la China de hoy y la de ayer, con su temperamento, pero vale la pena, por su vasta cultura.

Detalles

Continuando con el maravilloso viaje que será de grandes resultados en todos los aspectos para nuestra nación, el cual hemos nominado ganar, ganar para los dos países, ya que conocimos los grandes avances, en todos los aspectos, tecnología, desarrollo urbanístico, donde quedé impresionada, con los grandes edificios y la impresión de la gran belleza de estas grandes torres, nos asombramos en el primer momento.

Ulises Jiménez

No puedo dejar de mencionar una persona extraordinaria, que andaba con nosotros, Ulises Jiménez, director de prensa de los canales Telemicro, todo lo que diga de él queda corto, qué maravilloso, encantador, amable, increíblemente servicial, qué caballero. Le preguntamos si nació en Santiago y nos dijo que sus padres son de Tamboril, tenía que ser del Cibao, sé que forma parte de los treinta caballeros de esta hidalga ciudad, servicial, presto ayudar a todos sin complejos, increíble tener a Ulises viajando en este grupo, me imagino en su trabajo como lo adoran, espero que en un próximo viaje, si es que lo hay, tener el gratísimo honor de que el gran Ulises esté, qué placer para todos, además de inteligente, buena gente, galante y cheverísimo.

Alexis Lantigua

Que viaje tan interesante con todas estas figuras de primera clase de los medios de comunicación, gracias, al gobierno Dominicano en la persona del agradable y súper simpático, administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, representando por nuestro amigo de mucho tiempo, Alexis Lantigua, viceministro de la Presidencia, cuánta amabilidad y una gran sabiduría, siempre dispuesto.